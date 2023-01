1. Dress to impress? Frauen eher als Männer

Als Dresscode Black tie, Cocktail oder Casual - wie feiern die Deutschen Weihnachten? Die meisten Menschen hierzulande (39 Prozent) halten es an Heiligabend casual und leger, wobei die Männer es mit 43 Prozent legerer mögen als die Frauen (34 Prozent). Gut jeder fünfte Mann (21 Prozent) geht auf der Bequemlichkeitsskala noch einen Schritt weiter und trägt an Heiligabend Jogginghose. Bei den Frauen sind es immerhin 16 Prozent. Was Karl Lagerfeld wohl dazu sagen würde? Jeder zehnte Deutsche trägt außerdem einen Weihnachtspulli und folgt damit dem weltweiten "Ugly Christmas Sweater Hype".

2. Geiz ist geil: Es gibt weniger Geld für Geschenke

Fast zwei Drittel (65 Prozent) der Deutschen halten es für (sehr) wahrscheinlich, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren weniger Geld für Geschenke ausgeben werden. Knapp eine:r von zehn Befragten kauft überhaupt keine Geschenke. Es bleibt spannend, wer dieses Jahr leer ausgeht. Und es stellt sich natürlich die Frage: Wie feiern die Deutschen Weihnachten, wenn es keine Geschenke gibt? Ein Heiligabend ohne Bescherung, da fehlt doch einfach was.

3. And the winner is: Würstchen und Kartoffelsalat

Nicht nur bei der Kleidung, auch beim Essen halten es viele bodenständig: In fast jedem dritten Haushalt (30 Prozent) stehen an Heiligabend traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat auf dem Tisch. Wobei es hier deutliche regionale Unterschiede gibt: In Ostdeutschland werden in 44 Prozent der Haushalte Würstchen und Kartoffelsalat serviert, in Nord- (26 Prozent), Süd- (29 Prozent) und Westdeutschland (24 Prozent) hingegen seltener.

4. Wie fröhlich die Deutschen Weihnachten feiern, hängt vom Alter ab

Die Deutschen punkten mit erstaunlich guter Stimmung. Immerhin jede:r Zweite fühlt sich friedlich (50 Prozent) oder besinnlich (48 Prozent). Und weitere 36 Prozent geben an, an Weihnachten sogar in einer fröhlichen Verfassung zu sein. Die Fröhlichkeit nimmt allerdings mit zunehmendem Alter ab. Während 49 Prozent der 18- bis 29-Jährigen angeben, fröhlich zu feiern, sind es in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren nur noch 38 Prozent. Und im Alter von 50 bis 59 Jahren glaubt nicht einmal jede:r Dritte, dass es zu Weihnachten einen Anlass für Frohsinn geben wird.

Wie die Deutschen Weihnachten feiern und erleben, ist also höchst unterschiedlich. Dennoch steht in diesem Jahr einem stimmigen Weihnachtsfest grundsätzlich nichts im Weg.

Grundlage für diese online-repräsentative mydays Studie war eine Online-Befragung in Zusammenarbeit mit Statista Q, bei der Ende September 2022 1.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt wurden.