Trotz Maske keine beschlagene Brille

Drei Tricks vermeiden eine beschlagene Brille

Die Erfolgsformel des KGS gegen die beschlagene Brille lautet „AAA“: Anpassung der Maske, Anti-Beschlag-Spray und kontrolliertes Ausatmen.

A wie Anpassen der Maske

Wirksamen Infektionsschutz bietet eine Maske nur dann, wenn sie Mund und Nase möglichst gut bedeckt. Wird der warmen Atemluft dabei der Weg nach oben versperrt, können die Brillengläser nicht so leicht beschlagen. Voraussetzung: In der Maske muss ein biegsamer Draht eingearbeitet sein. Mit seiner Hilfe kann die Maske sorgfältig an die Nasenform angepasst werden. Bei drahtlosen Masken kann man sich behelfen, indem der obere Rand nach innen geklappt wird - so entsteht eine Art Luftbarriere. Für einen festeren Sitz können die Maskenbänder über Kreuz am Hinterkopf befestigt oder die Gummis vor den Ohren gekreuzt werden. Erst danach die Brille über dem Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Und zwar so, dass der untere Fassungsrand und die Nasenauflage den Maskenstoff ans Gesicht drücken.