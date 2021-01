Karl Lauterbach rät zur Corona-Impfung

"Ohne Wenn und Aber": Professor Karl Lauterbach rät entschieden allen Menschen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Im Interview mit der Zeitschrift "Herz heute" erklärte er, warum auch junge Menschen sich impfen lassen sollten.

Der Arzt und Gesundheitspolitiker Professor Karl Lauterbach (SPD) spricht sich entschieden für die Corona-Impfung aus – als Chance zur Überwindung der Pandemie. „Ich stehe ohne Wenn und Aber zu der Impfung!“, stellte er in einem Interview mit der Deutschen Herzstiftung unmissverständlich klar. „Ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin.“

Herzkranke sind besonders gefährdet

Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie etwa Herzschwäche zählen zu den besonders gefährdeten Gruppen durch Covid-19, weil bei ihnen die Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf oder Sterblichkeit erhöht ist. Für sie ist eine Impfung unzweifelhaft mit mehr Sicherheit vor Covid-19 verbunden. Lauterbach sieht bei den besonders gefährdeten und schutzwürdigen Herzkranken die Hausärzte gefragt: „Ideal wäre, wenn die Hausärzte in die Terminvergabe eingebunden werden könnten, wenn sie die Termine vermitteln und die nötigen Unterlagen zusammenstellen würden.“ Dass es für die meisten der Herzpatienten auf einen Impftermin wohl erst im zweiten oder gar dritten Quartal hinausläuft, dafür macht Lauterbach die schleppende Beschaffung der Impfstoffe

verantwortlich. Weitere Impfstoffe sollten deshalb „möglichst schnell in Deutschland zugelassen werden“.

"Keine Angst vor dem Impfstoff!"

Die Sorgen vieler Menschen vor möglichen Nebenwirkungen der Impfung teilt Karl Lauterbach nicht, da die verfügbaren Impfstoffe „sehr gut verträglich sind“. In den vergangenen Wochen seien mehrere Millionen Menschen geimpft worden, ohne dass es zu großen Problemen gekommen wäre. Klassische Allergien, etwa leichtes Asthma, Neurodermitis oder Kontaktekzeme, sind dem Gesundheitsexperten zufolge „keine Risikofaktoren“ bei einer Impfung. Im Vergleich zum Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung empfiehlt er dringend die Impfung.

Karl Lauterbach empfiehlt auch jungen Menschen die Impfung

Die Corona-Impfung hält der Gesundheitsexperte nicht nur für Ältere und Risikogruppen für notwendig. „Auch bei jungen Leuten können langfristige oder gar bleibende Schäden auftreten“, warnt er und appelliert an junge Menschen, sich in ihrem eigenen Interesse impfen zu lassen. „Auch sie leiden teilweise am sogenannten Long-Covid-Syndrom, über Monate und länger, mit chronischer Erschöpfung, Schmerzen, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Einschränkungen der Lungenfunktion.“

Zahl der Herzinfarkte hat zugenommen

Derzeit verschieben viele Herzpatienten ihre Termine bei Ärzten und in Kliniken, weil sie Angst haben, sich dort anzustecken. Karl Lauterbach sieht das mit großer Sorge. „Kardiologen berichten mir, dass man aktuell in den Kliniken etwa wieder eine steigende Zahl schwerster Herzinfarkte sieht, wie es in der Menge lange nicht mehr vorgekommen ist.“ Der Mediziner appelliert daher an Herzkranke, Untersuchungen und notwendige Eingriffe nicht zu verschieben und sich so in Lebensgefahr zu bringen. Nach den Erfahrungen in der ersten Corona-Welle sei heute die Sicherheit der Patienten in Kliniken und Praxen gewährleistet. „Es sind auch kaum Fälle bekannt, in denen sich Menschen in Arztpraxen angesteckt haben“, versichert der Gesundheitsexperte.

