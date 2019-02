Vorsicht Viren: Karneval kann ansteckend sein

Wenn Menschen sich im Karneval näher kommen, sind auch Erkältungsviren nicht weit. Doch vor einer Ansteckung kann man sich schützen. Besonders wichtig: regelmäßig die Hände waschen.

Buntes Treiben beim Faschingsumzug, Schunkeln auf der Prunksitzung, ausgelassene Fastnachtspartys – wenn im Karneval viele Menschen zusammenkommen, sind auch Erkältungs- oder Grippeviren meist mit dabei. Dann kann es leicht zu einer Ansteckung kommen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) gibt Tipps, wie man sich und andere vor einer Ansteckung schützen kann.

Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, erklärt: „Durch einfache Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen kann die Übertragungskette von Krankheitserregern leicht unterbrochen werden. Denn gründliches Händewaschen senkt die Anzahl der Keime an den Händen auf bis zu ein Tausendstel. Nicht immer bietet sich die Möglichkeit zum Händewaschen. Dann hilft es, die Hände von Mund, Nase und Augen fernzuhalten. So lässt sich verhindern, dass Keime von den Händen über die Schleimhäute in den Körper gelangen.

Erst schunkeln, dann Hände waschen

Wer an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist, versprüht beim Husten und Niesen, aber auch beim Sprechen, Singen und Lachen Krankheitserreger, die andere Menschen in der Umgebung einatmen können. Keime werden zudem direkt von Hand zu Hand oder durch gemeinsam benutzte Gegenstände weitergereicht.

Bei der Berührung von Mund, Augen oder Nase mit ungewaschenen Händen können Erreger in den Körper gelangen, sich rasch vermehren und dann eine Erkältung hervorrufen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Erkrankte nicht in die Hand niesen oder husten, sondern in ein Taschentuch oder in die Armbeuge. Nach Studiendaten der BZgA zum Thema „Infektionsschutz durch Hygiene“ wissen dies zwar 65 Prozent der Befragten – doch nur 34 Prozent gaben an, diese Strategie auch zu nutzen.

Effektive Tipps gegen Erkältungen

Die BZgA nennt sechs bewährte Hygienetipps für die tollen Tage, um sich und andere vor Ansteckung zu schützen: