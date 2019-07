Wer braucht ein Vitalstoff-Plus?

Nicht jeder Mensch ist optimal mit allen lebenswichtigen Vitalstoffen versorgt. Lesen Sie, wer ein Vitalstoff-Plus braucht.

Junge Menschen, die sich gesund ernähren und weder schwanger noch chronisch krank sind, brauchen sehr wahrscheinlich kein Vitalstoff-Plus. Aber wer isst schon täglich reichlich frisches Gemüse, Salat und Obst, knackige Vollkornkost und gesunde Milchprodukte? Und wer verzehrt regelmäßig Fisch, Nüsse, Samen und auch etwas Fleisch? Wohl die wenigsten Menschen.

Eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung ist die beste Basis, um den Körper gut mit allen wichtigen Vitalstoffen zu versorgen. Doch wer nicht ganz so vorbildlich isst, braucht möglicherweise ein Vitalstoff-Plus, um einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen zu vermeiden.

Ein Vitalstoff-Plus kann vielen Menschen helfen

Bekannt ist zudem, dass es in bestimmten Lebensphasen schwierig sein kann, alle wichtigen Mikronährstoffe allein über die Ernährung aufzunehmen. Ein gezieltes Vitalstoff-Plus brauchen zum Beispiel folgende Personengruppen:

Ältere Menschen

Die individuelle Lebensweise, gesundheitliche Probleme oder altersbedingte Veränderungen im Körper können dazu führen, dass es Senioren an bestimmen Vitalstoffen mangelt. Beispielsweise an Vitamin D, das überwiegend unter dem Einfluss von Sonnenlicht in der Haut gebildet wird. Da im Alter jedoch die Synthesefähigkeit der Haut nachlässt und sich ältere Menschen meist seltener in der Sonne aufhalten, kann ihre Vitamin-D-Versorgung gefährdet sein.

Weil ältere Menschen Vitamine nicht mehr so gut aufnehmen können, kommt es bei vielen zudem zu einer schlechten Versorgung mit Vitamin B12. Das kann eine erhöhte Infektanfälligkeit oder Abgeschlagenheit begünstigen. Ob eine Nahrungsergänzung mit ausgesuchten Präparaten hilfreich ist, sollten Senioren mit dem Arzt oder Apotheker besprechen.

Schwangere

Schwangere brauchen ein gezieltes Vitalstoff-Plus, da sie das Ungeborene mitversorgen müssen. Deshalb sollten werdende Mütter in besonderem Maße auf eine ausgewogene Ernährung achten. Eine wichtige Rolle spielt schon in der Frühschwangerschaft das Vitamin Folsäure. Es ist speziell für die Entwicklung des kindlichen Neuralrohres notwendig, also für das ganze Nervensystem. Deshalb empfehlen Ärzte Frauen mit Kinderwunsch und werdenden Müttern, Folsäure-Präparate einzunehmen.

Ob darüber hinaus auch weitere Mikronährstoffe – beispielsweise Jod, Eisen oder Magnesium – ergänzt werden müssen, sollten Schwangere mit dem Frauenarzt besprechen.