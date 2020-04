Wandertouren vor der Haustür

Bewegung kommt in Corona-Zeiten zu kurz. Immerhin: Wandertouren gehen – allein oder zu zweit. Hier einige Inspirationen für Touren vor der Haustür.

Jede Menge Ideen für Wandertouren liefert zum Beispiel das Deutschland-Programm von Wikinger Reisen. Das Spektrum reicht von der Ostseeküste bis zu den Alpen. Eine gute Anregung in Corona-Zeiten, wo wir alle in der Freizeit dringend mal Bewegung an der frischen Luft brauchen. „Normalerweise entdecken Urlauber auf diesen Strecken Neuland. Aber die ein oder andere Route ist sicher auch für Einheimische neu. Manche entdecken ja gerade jetzt das Wandern für sich“, so Christine Sperling von Wikinger Reisen.

Beispiele für Tagestouren in Deutschland

Wandern im Harz. Wenn der Harz erreichbar ist, bietet sich eine Tour ab Blankenburg an. Wanderer durchstreifen in gut dreieinhalb Stunden weite Wälder bis zur Felsformation „Hamburger Wappen“. Anschließend geht es über den Rücken des „Drachens“ zum Großvaterfelsen.

Wandertouren im Rheinland: Rolandseck und Wachtberger Ländchen. Rheinländer starten vom Bahnhof Rolandseck nach Bad Godesberg. In rund vier Stunden wandern sie über das Biotop Rodderberg – einen alten Vulkan – nach Muffendorf, einen Stadtteil von Bonn mit malerischem Ortskern und Winzertradition. Wer Lust auf Rheinromantik hat, testet die rund viereinhalbstündige Streckenwanderung zwischen „Wachtberger Ländchen“ und Rolandsbogen. Jede Menge Panoramablicke inklusive. Tipp: Diese Tour lässt sich zu zweit auch mit zwei Autos machen: einfach einen Pkw vorher am Zielort, dem Rheincampingplatz, abstellen.

Rheinland-Pfalz: Kräutergarten und Barfußpfad. In Rheinland-Pfalz wandern Entdecker auf einem Pilgerpfad vom Kräutergarten in Monzingen aus über Wiesen und Weinberge nach Bad Sobernheim. Die dreieinhalbstündige Tour entlang der Nahe und über den Disibodenberg ist leicht und abwechslungsreich. Ein Highlight: der „Barfußpfad“ in Bad Sobernheim. Er haut Wanderer im wahrsten Sinne des Wortes aus den Socken.

Hessische Schweiz: unterwegs auf dem Werraburgensteig. In Hessen wartet eine Rundtour über den Werraburgensteig: Ab dem Waldhotel Soodener Hof in Bad Sooden-Allendorf tauchen Wanderer in die Traumlandschaft der Hessischen Schweiz ein. Erstes Ziel ist Schloss Rothenstein. Anschließend geht es an der Werra entlang zurück zum Startpunkt. Das Ganze dauert rund fünf Stunden.

Schwäbische Alb. Wer im Umfeld der Schwäbischen Alb wohnt, findet wochentags rund um die Wirmser Höhle ruhige Traumpfade durch Wiesen und Felder, Schlehen und Wacholderheiden. Die Strecke ab Landhotel Wittstaig in Münsingen-Gundelfingen ist bestens ausgezeichnet. Entlang eines Bachlaufs führt der Weg zu Deutschlands größter Wasserhöhle und von dort aus weiter nach Zwiefalten.

Wandertouren in Bayern: der LechErlebnisWeg. Für Fans des LechErlebnisWegs empfiehlt Christine Sperling die Etappe von Füssen nach Roßhaupten zur Tiefentalbrücke. Über den Kalvarienweg, vorbei am Lechfall und durch Füssen. Ein weiteres Muss ist die Tour von Lechbruch nach Schongau. Ebenfalls lohnend: eine 5-stündige Rundtour lechaufwärts von und nach Landsberg, Stationen sind unter anderem der Nonnenturm, die Teufelsschlucht, Teufelsküche sowie die Pössninger Au.