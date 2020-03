Vorräte anlegen? Ja – aber richtig!

Viele Menschen möchten momentan Vorräte anlegen. Angesichts möglicher Quarantänephasen ist die Angst vor Engpässen zwar verständlich. Hamsterkäufe sind jedoch unsolidarisch – und unnötig: Eine Versorgungskrise ist in Deutschland nicht zu befürchten.

Der Mensch ist kein Hamster. Vorräte anlegen für Monate muss er nicht, auch nicht in Zeiten der Corona-Epidemie. Sowohl der Handel als auch die Hersteller von Lebensmitteln und täglichen Gebrauchsgütern betonen: Eine Versorgungskrise aufgrund der aktuellen Ereignisse ist nicht zu erwarten.

Dies zeigt auch der Blick in andere Länder, in denen die Verbreitung des Corona-Virus weiter fortgeschritten ist. Selbst in Italien ist die Nahrungsmittelversorgung nicht gefährdet, die Supermärkte werden auch weiterhin mit Waren beliefert und geöffnet.

Vorräte anlegen ist sinnvoll – aber nur für maximal 14 Tage

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt seit vielen Jahren allen Menschen, einen gewissen Vorrat anzulegen. Dies gilt als grundsätzliche Vorsorge und hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Dabei gilt immer das Prinzip der Solidarität, betont das BBK: „Bevorraten Sie keine größeren Mengen, als Sie für 10 bis 14 Tage benötigen. Denken Sie an Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger.“