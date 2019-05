Vitalstoff-Check

Wer braucht mehr? Für Gesundheit und Wohlbefinden sind Vitalstoffe unverzichtbar. Doch eine ausreichende Versorgung ist mit der normalen Kost nicht immer möglich. Nahrungsergänzungsmittel helfen.

Nahrungsergänzungsmittel können eine gesunde, ausgewogene Ernährung zwar nicht ersetzen. Sinnvoll kann die Einnahme trotzdem sein, denn trotz der großen Lebensmittel-Vielfalt ist bei uns nicht jeder ausreichend mit allen wichtigen Vitalstoffen versorgt. Doch schon kleine Defizite können auf Dauer Schaden anrichten: Zum Beispiel können infolge einer schlechten Versorgung mit Vitamin D die Knochen leiden. Und ein schleichender Mangel an Vitamin B12 kann Alterserkrankungen begünstigen.

Beratung in der Apotheke

Um einem gesundheitsschädlichen Vitalstoffmangel entgegenzuwirken, ist es wichtig, mögliche Versorgungslücken aufzudecken und dann gezielt gegenzusteuern. Ein Beratungsgespräch in der Apotheke bringt Klarheit darüber, an welchen Vitalstoffen es im Einzelfall hapern und welches Nahrungsergänzungsmittel dann hilfreich sein könnte. Der Apotheker kann beurteilen, welche Vitalstoffe in welcher Dosierung einen Nutzen für die Gesundheit bringen.

Erhöhter Bedarf

Vor allem ältere Menschen sind manchmal unzureichend mit bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Das liegt unter anderem daran, dass sie aufgrund von Kauproblemen oft eher weichgekochte Speisen als knackige Frischkost und Vollkornprodukte verzehren. Je länger Gemüse, Kartoffeln & Co. jedoch gekocht werden, umso mehr Vitamine gehen verloren.

Auch die lange Lagerung von Lebensmitteln führt zu einem Verlust an Vitalstoffen. Hinzu kommt, dass viele ältere Menschen unter chronischen Krankheiten leiden, die mit einem erhöhten Bedarf an bestimmten Vitalstoffen einhergehen.

Schwangere brauchen Folsäure

Neben den Senioren gibt es noch weitere Personengruppen, die aufgrund ihrer Lebensumstände eher Gefahr laufen, von bestimmten Vitalstoffen zu wenig zu bekommen: Leistungsorientierte Sportler, Raucher, Veganer, Menschen, die eine strenge Diät machen sowie Schwangere gehören dazu. Werdende Mütter brauchen beispielsweise mehr Folsäure, damit sich das Ungeborene gesund entwickeln kann – der Arzt wird zur Einnahme entsprechender Präparate raten. Er kann auch beurteilen, ob weitere Vitalstoffe nötig sind. Schwangere sollten immer ärztlichen Rat einholen, bevor sie Nahrungsergänzungsmittel einnehmen.

Vielen fehlt Vitamin D

In jedem Alter kann die Versorgung mit Vitamin D problematisch werden. Der Grund: Im Gegensatz zu allen anderen Vitaminen wird es nicht nur über die Nahrung aufgenommen, sondern vor allem in der Haut gebildet. Doch dafür braucht unser Körper Sonnenlicht. Mangelt es im Winter an Sonnenschein, herrscht in den Vitamin-D-Speichern unseres Körpers oft Ebbe. Allein über die Nahrung ist es kaum möglich, genug Vitamin D aufzunehmen, weshalb eine Nahrungsergänzung sinnvoll sein kann. Vor allem dann, wenn man relativ selten an die frische Luft kommt.