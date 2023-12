Frühjahr in den Dolomiten – die perfekte Zeit zum Wandern

Auf den Gipfeln liegt noch Schnee, und Sie beginnen den Tag mit einem köstlichen Frühstück. Draußen erheben sich die Bergmassive, an allen Ecken beginnt es zu blühen. Diese Jahreszeit ist perfekt dazu geeignet, die Wanderstiefel auszupacken und die Natur zu erkunden. Wandern Sie durch die moosbedeckte Landschaft, lauschen Sie den Vögeln, und beobachten Sie die Pflanzen bei ihrer Rückkehr aus dem Winterschlaf.

Ob mit dem Mountainbike oder zu Fuß, die Landschaft der Dolomiten bietet für jeden Geschmack die passende Frühjahrstour an. Vorteil an dieser Jahreszeit ist das milde Klima, es wird selten wärmer als 15 bis 20 Grad in den Bergen. Möchten Sie hoch hinaus, informieren Sie sich über die Betriebszeiten der Lifte vor Ort. Viele schließen nach der Wintersaison vorübergehend, eröffnen dann aber im Frühjahr wieder. Für die kühlen und regnerischen Tage bietet sich zum Beispiel der Aufenthalt in einem Wellnesshotel in Gröden an, denn dort spielt das Wetter keine Rolle.

Ausflüge und Badespaß – der Sommer in den Bergen

Sie mögen es nicht so heiß, möchten aber trotzdem auf herrliche Aufenthalte am Bergsee nicht verzichten? Willkommen in Ihrem persönlichen Urlaubsparadies, den Dolomiten. Während der Monate zwischen Mai und September wird es im Schnitt 20 Grad warm, stellenweise entdecken Sie selbst jetzt noch Schnee auf den höchsten Gipfeln. Die Jahreszeit ist perfekt für Sie, wenn Ihnen Aktivurlaube wichtig sind. Vor Ort finden Sie jede Menge Wander- und Klettermöglichkeiten, auch die Golfplätze haben nun wieder geöffnet. Die kristallklaren Bergseen erwärmen sich recht schnell und laden zu einem Bad ein. So heiß wie am Strand von Mallorca wird es nicht, das macht die Dolomiten zu einem familienfreundlichen Ziel, das selbst für die Kleinsten gut geeignet ist.

Für Badevergnügen entdecken Sie die „Perle der Dolomitenseen“, den Pragser Wildsee, wo in den Sommermonaten reger Trubel herrscht. Er gilt als das Sommeridyll schlechthin und eignet sich zum Schwimmen, aber auch für eine Kanutour oder Stand-up-Paddling. Auch wenn es kühler ist als in weiten Teilen Italiens, vergessen Sie den Sonnenschutz nicht. Durch die hohe Lage der Dolomiten holen Sie sich schnell einen Sonnenbrand, dabei möchten Sie natürlich im Urlaub gesund bleiben. Bedenken Sie auch, dass das Wetter raschen Veränderungen unterliegt. Im Sommer sind kräftige Regengüsse durchaus realistisch, in den absoluten Hochlagen der Dolomiten fällt dann sogar Schnee!

Kastanien und Holzschnitzerei – der Herbst in den Dolomiten

Wenn das buntgefärbte Laub von den Bäumen fällt, ist die perfekte Zeit für eine Herbstwanderung gekommen. Die Wanderwege sind jetzt nicht mehr überlaufen, und ein Besuch auf der Seiser Alm lohnt sich noch immer. Überall in Südtirol finden um die Herbstmonate die sogenannten „Törggele-Feste“ statt. Dabei handelt es sich um Kastanienfeste, bei denen die leckere Frucht im Fokus steht. Warm geröstet wird sie zusammen mit den jungen Weinen des Jahres serviert und im Kreise fröhlicher Menschen verzehrt.

Obwohl die Herbstmonate in den Bergen kühler sind als im Flachland, ist das Klima nach wie vor mild. Sie dürfen sich über viele Sonnenstunden freuen, wenn Sie das Umland erkunden oder sich auf einem der zahlreichen Wanderwege beim Nordic Walking betätigen. Und wenn es wirklich einmal kühl wird, verbringen Sie etwas mehr Zeit in Ihrem Hotel, entspannen in der Sauna oder genießen vielfältige Spa-Angebote.

Skifahren und vieles mehr – Winter in den Bergen

Im Winter bricht in den Bergen der Tourismussturm los, denn jetzt kehren all die Pistenliebhaber zurück. Spätestens, wenn die Liftanlagen wieder in Betrieb sind, können Sie den ersten Versuch auf den Brettern wagen. Zu den beliebtesten Skigebieten gehören die 3-Zinnen-Dolomiten, Gröden, Kronplatz und Latemar.

Ein weiterer beliebter Hotspot ist die Seiser Alm im Winter. Hier finden Sie Abfahrtsmöglichkeiten und kulinarische Winterhighlights. Übrigens: Ein Besuch der Alm lohnt sich auch in allen anderen Jahreszeiten. Im Sommer dürfen Sie sich über weite grüne Wiesen freuen, im Herbst beeindruckt das fallende Laub mit seinem Farbenspiel.

Fazit: Ein Ferienziel fürs ganze Jahr

Obwohl die Dolomiten Heimat der wohl berühmtesten Wintersportgebiete in Südtirol sind, gibt es auch außerhalb der Saison gute Gründe für einen Urlaub. Sie lieben Natur und haben genug vom All-inclusive-Urlaub am Strand? Entdecken Sie faszinierende Landschaften, einheimische Tiere, ein üppiges Sportangebot und jede Menge Freiheit. Die Dolomiten haben einen Suchtfaktor – wer sie einmal erlebt hat, wird auch in den nächsten Ferien wahrscheinlich wiederkommen.