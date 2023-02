Reisetrends 2023

Reisetrend Radurlaub



Der Radurlaub 2023 rollt heran – drei Reisetrends zeichnen sich ab: Bikefans reisen individuell, aber vorgeplant. Nehmen gern das E-Bike. Und wollen endlich wieder in die Ferne. Dies ist als Individualreise genauso gut möglich wie organisiert. Verschiedene Reiseveranstalter bieten europaweit Radreisen an und sogar Fernreisen, unter anderem nach Jordanien, Marokko und Kuba sind im Angebot.

Reisetrend Gruppenreise

Nach den Kontaktbeschränkungen der vergangenen Jahre sehnen sich viele danach, wieder mit anderen Menschen die Welt zu entdecken und zusammen Spaß zu haben. Egal ob beim Wandern, Rad fahren oder Trekking: Man bekommt schnell Kontakt zu Mitreisenden und findet immer Gesprächspartner:innen.

Reisetrend Regeneration



Endlich einmal wieder die Pausentaste drücken und die Seele baumeln lassen. Wer wünscht sich das nicht? Die Region um den Wörthersee ist der perfekte Ausgangspunkt, um für Körper und Seele aktiv zu werden und bietet mit dem „Namaste am See“ Yoga-Festival ein europaweit angesehenes Event mit hochkarätigem Line-up. Die weltbesten Yoga-Lehrer und internationale Yoga-Fans treffen sich auch dieses Jahr Ende Mai, um vor der traumhaften Kulisse am Wörthersee ihr Können auf eine neue Stufe zu bringen.

Reisetrend Kultur

Ob Wien oder Vilnius - viele Städte sind in diesem Jahr ein besonders attraktives Reiseziel. So steht Wien anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Weltausstellung, die Wien zur Weltmetropole beförderte, ganz im Zeichen von Vision und Aufbruch. Das Technische Museum bietet etwa die Sonderausstellung „Women at Work“, bei der erstmals weibliche Blicke auf die Arbeitswelt, die beim „Frauenpavillon“ in den Mittelpunkt gerückt wurden, aufgegriffen werden (ab Mai). Auch zahlreiche traditionelle Bälle locken nach Wien. Bälle, die nach dem Karneval stattfinden haben häufig Mottos, wie der eher informell gehaltene Bonbon-Ball (23. Juni) oder der Diversity-Ball (3. Juni).

Vilnius feiert das ganze Jahr über seinen 700. Geburtstag. Besuchen Sie im März die „Kaziukas Fair“, ein Event bei dem zahlreiche Verkäufer aus Vilnius, Litauen und den umliegenden Ländern ihre Produkte zur Schau stellen. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich von regionalen Köstlichkeiten inspirieren. Musikliebhaber erwarten mehrere musikalische Highlights. Eine Synthese aus Geschichte und Moderne zeigt das extra für die Feierlichkeiten kreierte Opernevent „Aiopera“ im Juni. Ab dem 25. Juli treffen sich zahlreiche Musikbegeisterte in Vilnius zum „As young as Vilnius“ Musikfestival, um zu Ehren des St. Christopher, dem Schutzpatron der Stadt, zu Pop, Rock und Elektromusik zu feiern. Und beim Stadtfest Vilnius vom 1. bis zum 3. September finden Besucher ein breitgefächertes Angebot an Musik, Oper, Film, Straßentheater und Fashion.

Wichtig zu wissen: In vielen Ländern ist nach wie vor eine vollständige Impfung gegen COVID-19 notwendig: für die Einreise oder das Reisen im Land selbst. Bitte informieren Sie sich über die Vorgaben in Ihrem Zielland.

Informationen/Quellen: Wikinger Reisen; Aviareps Tourism