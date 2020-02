Valentinstag: Mit Liebe schenken

Es ist ein schöner Brauch unter Liebenden, sich am Valentinstag mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen. Wie wäre es dieses Jahr mit einer besonderen Idee: Verschenken Sie doch einmal Zeit.

Geschenke mit Herz stehen am Valentinstag hoch im Kurs. Rote Rosen und edle Naschereien sind beliebte Präsente – doch leider allesamt vergänglich. Wer dem Liebsten aller Lieben ein Geschenk machen möchte, das länger hält, könnte mit einem Erlebnis überraschen, das lange im Gedächtnis bleibt: gemeinsame Zeit.

Wellness zum Valentinstag

Machen Sie doch aus dem Valentinstag gleich ein ganzes Romantikwochenende: Da er dieses Jahr auf einen Freitag fällt, eignet sich der Valentinstag ideal, in ein gemeinsames Wochenende zu starten. Besonders passend und romantisch wäre zm Beispiel der Aufenthalt in einem Wellness- oder Thermenhotel. Hier lockt Entspannung pur – in der Sauna, im Thermalbad, bei einer Massage oder beim Yoga. Dabei vergessen Sie den Alltagsstress und können sich voll auf den Partner konzentrieren.

Wer nicht ganz so viel Zeit hat, schafft es aber bestimmt, am Valentinstag ein romantisches Candle-Light-Dinner zu organisieren. Vielleicht findet sich dafür auf die Schnelle noch eine Location. Falls nicht – auch zuhause kann es ja sehr romantisch werden …

Auch kleine Geschenke stärken die Liebe

Falls auch das dieses Jahr nicht mehr drin ist, bleiben natürlich die klassischen Varianten für den Valentinstag. Hier ein paar Ideen – zunächst für die Frau:

Wohl jede Frau freut sich über hochwertige Beauty-Elixiere. Wie wäre es mit hautverträglichem Make-up, Rouge und Mascara? Oder mit Lippenstift und passendem Nagellack in frischen Frühlingsfarben?

Pflege vom Feinsten und streichelzarte Haut versprechen Tages- und passende Nachtcreme – natürlich abgestimmt auf den Hauttyp der Partnerin. Wer mag, wählt noch eine Reinigungslotion oder ein intensiv pflegendes Serum dazu.

Natürlich haben wir auch Geschenkideen für den Mann:

Er geht regelmäßig zum Fußballspielen oder ins Fitnessstudio? Dann freut er sich sicher über ein Duschgel, ein Muskelfluid und ein Nahrungsergänzungsmittel speziell für Sportler.

Genau das Richtige für anspruchsvolle Männerhaut ist besonders gut verträgliche Gesichts- und Körperpflege. Überraschen Sie Ihren Liebsten mit Gesichtscreme, Bodylotion und Deo – oder mit hochwertigen Produkten rund um die Rasur.

Geschenkideen für sie und ihn