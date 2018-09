Gesund im Mund bei Pflegebedarf

Der diesjährige Tag der Zahngesundheit stellt die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt.

Der Tag der Zahngesundheit findet jedes Jahr am 25. September statt. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Gesund im Mund – bei Handicap und Pflegebedarf“. „Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ist die Mundgesundheit in diesen beiden Bevölkerungsgruppen oft schlechter“, erklärt dazu die Professorin Dr. Ina Nitschke (Universität Leipzig), Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin (DGAZ).

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung sind insbesondere häufiger von Karies sowie Parodontitis und Erkrankungen der Mundschleimhaut betroffen. Das kann ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität erheblich einschränken. Denn nur mit gesunden Zähnen und gut sitzendem, belagfreiem Zahnersatz kann man schmerzfrei essen, trinken und sprechen. Zahnerkrankungen begünstigen außerdem die Entwicklung von Lungenentzündungen und Herz-Kreislauf-Krankheiten.

Neu: Vorbeugende zahnärztliche Leistungen

Seit dem 1. Juli 2018 haben gesetzlich Krankenversicherte, die einem Pflegegrad zugeordnet sind oder Eingliederungshilfe erhalten, Anspruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen. „Ziel ist es, die Mundgesundheit von Menschen mit besonderen Bedürfnissen deutlich zu verbessern“, so Ina Nitschke. Es spielt keine Rolle, ob die Behandlung in einer stationären Einrichtung, zu Hause oder in der Praxis stattfindet.

Zu den neuen Leistungen gehören im einzelnen:

• der Status der Mundgesundheit wird erfasst,

• ein individueller Mundgesundheitsplan wird erstellt,

• es erfolgt eine Aufklärung zur Mundgesundheit,

• einmal im Kalenderhalbjahr entfernt der Zahnarzt den Zahnstein.

Die Leistungen zur Aufklärung über die Erhaltung der Mundgesundheit richten sich auch an die Angehörigen und Pflegepersonen. So erhalten die Pflegenden zum Beispiel Hinweise, welche individuellen Hilfsmittel sie bei der Mundhygiene des zu Pflegenden einsetzen können oder was bei der Reinigung von Zahnersatz zu beachten ist. Wertvolle Tipps finden Angehörige auch hier.

Erklärvideos zur Mundhygiene bei Pflegebedürftigen

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) haben gemeinsam die wichtigsten Hinweise zur Mund- und Zahnpflege bei Pflegebedürftigen in zwölf Erklärvideos zusammengefasst. Familienangehörige und Pflegepersonal finden die Filme auf YouTube.

Weitere Informationen zum Tag der Zahngesundheit stehen hier bereit.