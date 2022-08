Zahnpflege: Strahlend weiße Zähne lachen am besten

Zusammen mit Freunden in der Sonne sitzen, fröhlich plaudern, herzhaft lachen und dabei strahlend weiße Zähne zeigen - das ist dank steigender Temperaturen immer öfter möglich. Gesellschaft tut uns gut: So fanden Lachforscher der Universität von Kalifornien in Los Angeles heraus, dass wir in Gesellschaft rund dreißig Mal mehr lachen als daheim auf dem Sofa.

Lachen wirkt nicht nur positiv auf die Seele, sondern fördert auch die Gesundheit. Wer unbeschwert und lauthals lachen möchte, sollte allerdings den Zähnen besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn gesunde und strahlend weiße Zähne gehören heute zu einem gepflegten Erscheinungsbild einfach dazu. Doch was tun, wenn schwarzer Tee, Kaffee, Rotwein oder Zigaretten unschöne Verfärbungen hinterlassen - oder wenn die Zähne von Natur aus eher weiß-gräulich sind?

Weiß-Zahncreme putzt Beläge weg

Wer helle und makellose Zähne hat, zeigt sie auch gerne her – offenes Lächeln und herzhaftes Lachen kommen immer gut an. Die natürliche Zahnfarbe variiert allerdings von Mensch zu Mensch, ein strahlendes Weiß ist eher die Ausnahme. Dennoch lassen sich alle Zähne mit geeigneten Maßnahmen aufhellen. Eine Möglichkeit ist die professionelle Zahnreinigung in der Praxis. Dabei werden alle äußerlichen Verfärbungen entfernt. Damit wird in vielen Fällen bereits eine zufriedenstellende Aufhellung erreicht.

Wer das Erlebnis glatter, sauberer und strahlender Zähne aber nicht nur einmal im Jahr spüren will, nutzt regelmäßig eine spezielle Whitening-Zahncreme - und holt sich so die professionelle Zahnreinigung einfach ins eigene Badezimmer. Ein Zauberwort dabei heißt zum Beispiel Perlit: Das Silikatmineral wird auch bei der professionellen Zahnreinigung angewendet. Perlit reinigt und poliert die Zahnoberfläche sanft. Weiß-Zahncremes mit optimierten Perlitpartikeln können Zahnbeläge gründlich entfernen und schonen dennoch den Zahnschmelz.