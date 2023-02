Jorge González: „Lächeln versprüht positive Energie“

Jorge González ist unter anderem bekannt aus TV-Formaten wie "Let’s Dance" oder "LOL" und als Markenbotschafter einer Whitening-Zahncreme. In dem folgenden Interview verrät der charmante Entertainer unter anderem, wie er es schafft, immer wieder so ein strahlendes Lächeln zu zaubern und welche Rolle seine Zahnpflegeroutine dabei spielt. Darüber hinaus gibt Jorge González schon mal einen kleinen Einblick, wie die extravaganten Outfit-Kreationen der neuen Staffel „Let’s Dance“ entstehen.

Lange Haare, hohe Absätze, extravagante Kleidung – dein Aussehen ist dein Markenzeichen. Welche Rolle spielt dein Lächeln dabei?

Mein Lächeln spielt für mich eine große Rolle. So kann ich mein Inneres nach außen bringen und positive Energie versprühen. Ich merke immer wieder, wenn man einen Raum mit einem Lächeln betritt, zaubert es auch anderen ein Lächeln ins Gesicht.

Wie wichtig ist es für Jorge González, auch mal über sich selbst lachen zu können?

Ich lache sehr gerne und dabei macht es keinen Unterschied, ob ich über eine Situation lache oder über mich selbst. Das Leben ist ernst genug und Lachen ist doch gesund. Jeden Morgen stehe ich mit einem Lachen im Gesicht auf und sage zu mir: „Das wird ein guter Tag!“ – so gelingt doch ein guter Start in den Morgen.

Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein?

Mein Mantra ist: „Du bist gut so, wie Du bist!“ Und genau das ist es, was ich in meiner Funktion weitergeben möchte. Wenn man sich selbst liebt, respektiert und mit sich selbst im Reinen ist, dann strahlt man Selbstbewusstsein aus. Man ist selbstbewusst genug, anderen die Kraft zu geben, auch mit sich zufrieden zu sein. Dies sollte uns allen bewusst sein.

Wie sieht deine tägliche Zahnpflegeroutine aus?

Gründliches Zähneputzen morgens, mittags, abends – die „goldenen drei Minuten“. Im Anschluss bürste ich mit einer Zwischenraumbürste zwischen den Zähnen, da man mit einer Zahnbürste allein dort schlecht hinkommt. Das Finetuning kommt dann mit der Zahnseide, erst dann fühle ich mich richtig sauber. Am Ende kommt die Mundspülung.

2022 warst du Juror in zwei Let’s-Dance-Sendungen, hier in Deutschland und in der Slowakei. Wie bereitest du dich auf die neue deutsche Staffel von Let’s Dance vor – hast du schon Outfits im Kopf?

Für meine Show-Outfits habe ich einen eigenen Designer. Wir besprechen das alles gemeinsam. Bei den Liveshows auf RTL trage ich in jeder Sendung eine Premiere. Hierfür schauen wir uns an, ob es bestimmte Motto-Sendungen gibt. Wir wählen gemeinsam Stoffe aus, und dann entsteht ein Design, das wir diskutieren und finalisieren. Wenn das Outfit feststeht, besprechen wir uns mit meiner Hair- und Make-up-Artistin, welche Frisuren wir einsetzen und wie mein finales Make-up aussieht. Hier überlassen wir nichts dem Zufall. Es ist schön, so ein verlässliches Team zu haben, mit dem man das alles immer rechtzeitig schafft. Schlussendlich ein großartiges Teamwork. In der Slowakei gehen wir ähnlich vor oder auch bei der Let’s-Dance-Tour – ein ganz schöner logistischer Aufwand mit so vielen Kostümen.

Zum Abschluss noch ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen an dich: elektrische oder manuelle Zahnbürste?

Eine Kombination aus beiden.

Nutzt Jorge González Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten?

Erst die Zahnbürste, dann die Zwischenraumbürste und zum Schluss die Zahnseide.

Zweimal täglich putzen oder nach jeder Mahlzeit?

Morgens, mittags, abends. Also dreimal. Und vor jeder Show.

Beim Zähneputzen stehen oder herumgehen?

Beim Zähneputzen stehe ich gern vor dem Spiegel. Dann habe ich mein Lächeln im Blick.