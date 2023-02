Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung?

Ob Sie eine Zahnzusatzversicherung brauchen, hängt von einer ganzen Reihe verschiedener Faktoren ab. Zum Beispiel kommt es darauf an, wie der Zustand Ihrer Zähne ist, welche präventiven Maßnahmen Sie neben den kassenärztlichen Leistungen in Anspruch nehmen möchten und ob Sie bestimmte ästhetische Behandlungen wünschen. Letztere müssen Sie nämlich mit einer normalen gesetzlichen Krankenversicherung fast immer aus eigener Tasche zahlen. Wir verraten Ihnen, in welchen Fällen Sie von einer zusätzlichen Absicherung Ihrer Zähne profitieren können.

Zahnprophylaxe – präventive Maßnahme zum Erhalt Ihrer Zähne

Bei der Prophylaxe werden die Zähne gründlich gereinigt und von Ablagerungen befreit. Das zaubert ein strahlendes Lächeln hervor, ist zugleich aber eine wichtige vorbeugende Maßnahme. Denn durch die regelmäßige professionelle Zahnreinigung lässt sich das Voranschreiten von Parodontose verlangsamen. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen Erwachsenen oft einen Zuschuss, der in vielen Fällen aber nicht einmal eine Behandlung pro Jahr abdeckt. Je nachdem wie der Zustand der Zähne ist, empfehlen die Zahnärzte aber, zweimal jährlich die Prophylaxe durchzuführen. Wenn Sie dazugehören und die immer wiederkehrenden Kosten nicht selbst tragen wollen, könnte eine Zahnzusatzversicherung eine gute Lösung sein.

Wurzelbehandlungen als Alternative zum Entfernen der Zähne

Bei fortgeschrittener Karies kann es zur Entzündung des Zahnnervs kommen. In diesem Fall sind meist mehrere Wurzelbehandlungen notwendig. Der Zahn ist anschließend tot, kann aber teilweise erhalten bleiben und wird dann oft mit einer Krone bestückt. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt die Wurzelbehandlung aber nur, wenn sie den Zahn als erhaltungswürdig einstuft. Hier kann ebenfalls eine Zahnzusatzversicherung einspringen. Denn oft lassen sich die Zähne dennoch erhalten, sodass keine unschönen Lücken in Ihrem Gebiss entstehen.

Zahnersatz wie Kronen, Brücken und Prothesen

Nach einer Wurzelbehandlung oder dem Ziehen eines Zahns muss der Zahn wiederhergestellt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen einen Teil des Betrags. Dennoch müssen Sie sich auf einen oft sehr hohen Eigenanteil einstellen. Diesen können Sie verringern, wenn Sie eine entsprechende Zahnzusatzversicherung abschließen. Je nach Tarif erhalten Sie dann einen Zuschuss von zum Beispiel 75, 85 oder sogar 100 Prozent.

Hochwertige Füllungen in Anspruch nehmen

Nicht immer führt Karies zu einer Wurzelbehandlung. Wenn sie frühzeitig erkannt wird, genügt meist eine einfache Füllung. Allerdings zahlen die Krankenkassen nur im Bereich der Frontzähne weiße Kunststofffüllungen. Bei den Backenzähnen wird oft noch Amalgam eingesetzt. Wenn Sie sich aussuchen möchten, womit Ihre Zähne gefüllt werden, müssen Sie entweder selbst zahlen oder eine Zahnzusatzversicherung abschließen. Keramikfüllungen sind zum Beispiel sehr beliebt, da sich darauf nicht so schnell Ablagerungen bilden wie auf Kunststoff. Außerdem passen sie farblich zu den Zähnen und fallen im Mund nicht auf.

Zahn-Bleaching für weiße Zähne

Da das Bleaching auf keiner medizinischen Notwendigkeit beruht, wird es von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Für eine solche Behandlung müssen Sie vollständig selbst aufkommen. Anders sieht das bei bestimmten Zahnzusatzversicherungen aus. Allerdings ist das Zahnbleaching auch bei diesen nicht immer Teil des Tarifs. Wenn Sie mit verfärbten Zähnen zu kämpfen haben und sich ein strahlendes Lächeln wünschen, sollten Sie deswegen beim Abschluss der Versicherung gezielt auf diese Leistung achten.

Fazit: Wann sich eine Zahnzusatzversicherung für Sie lohnt

Wenn Sie häufiger neue Kronen brauchen, öfter Karies haben oder an Parodontitis leiden, können Sie mit einer Zahnzusatzversicherung in Zukunft ohne Angst vor der Rechnung zum Zahnarzt gehen. Denn selbst kleinere Löcher können Sie dann einfach mit einer hochwertigen Füllung in Ordnung bringen lassen. Gerade beim Zahnersatz sparen Sie viel Geld, wenn Sie Ihren Eigenanteil reduzieren oder sogar gar nichts mehr dazuzahlen müssen. Zusätzliche Leistungen wie ein Zahnbleaching sind ein weiterer kleiner Bonus.