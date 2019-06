Sommerpflege für schönes Haar

Wer mit gesundem, glänzendem Haar durch den Sommer kommen möchte, sollte es vor UV-Strahlung schützen und intensiv pflegen. Hier lesen Sie, worauf es für schönes Haar ankommt.

Ob Aktivurlaub oder Entspannung am Pool: Im Sommer tanken die meisten Menschen so richtig auf. Für schönes Haar ist die warme Jahreszeit allerdings alles andere als ideal. Der Grund: Sonne, Chlor und Salzwasser können die Haare schnell auslaugen. Wer es mit dem Sonnenbaden übertreibt, riskiert, dass das Haar Fett und Feuchtigkeit verliert, ausbleicht und Strukturschäden erleidet. Chemisch vorbehandelte Haare, etwa dauergewellte oder gefärbte, sind durch die UV-Strahlen leicht angreifbar und deshalb besonders schutzbedürftig.

Schönes Haar braucht Sonnenschutz

Um die Sonnenstrahlen auf Abstand zu halten, leisten Hut, Kappe oder Kopftuch ausgezeichnete Dienste. Auch spezielle Sonnensprays mit UV-Filtern schützen das Haar. Frauen, die längeres Haar hochstecken möchten, sollten Haarspangen aus Kunststoff verwenden – Metallspangen können in der Sonne so heiß werden, dass sie Hitzeschäden verursachen. Sinnvoll ist es außerdem, das Haar nach dem Schwimmen nicht in der prallen Sonne, sondern im Schatten trocknen zu lassen.

Sanft und schonend waschen

Nach einem Tag am Wasser ist es wichtig, Meersalz oder Chlor aus den Haaren zu spülen. Dabei sollte es sanft zugehen: Mit einem milden Shampoo, das den individuellen Bedürfnissen des Haares angepasst ist, und einer schonenden Waschtechnik. In der Regel genügt es, das Shampoo nur auf der Kopfhaut einzumassieren und dann ausgiebig mit Wasser auszuspülen; so werden die Haarlängen behutsam durch das herunterlaufende Wasser gereinigt.

Auch spezielle Haarkuren sorgen für gesundes, geschmeidiges und schönes Haar. Vor allem die angegriffenen Haarspitzen freuen sich über eine regenerierende Kur. Das frisch gewaschene Haar sollte übrigens nicht trocken gerubbelt, sondern vorsichtig in ein weiches Handtuch eingeschlagen werden.

Schönheit kommt auch von innen

Eine sorgfältige Haarpflege ist wichtig, doch die Grundlage für schönes Haar ist ein ausgewogener Vitalstoff-Haushalt. Haare brauchen bestimmte Nährstoffe: Diese sollten zum einen die Haarwurzel stärken sowie das Wachstum fördern und zum anderen die Haarstruktur gesund erhalten. So tragen speziell Biotin und Zink zur Erhaltung normaler Haare bei, während Kalzium eine entscheidende Rolle bei der Zellteilung spielt. Vitamin C wiederum ist wichtig für die Kollagenbildung, und Vitamin E schützt die Zellen vor oxidativem Stress.

Beauty-Tipps für heiße Tage

– Pflege „light“: Fürs Gesicht leichte Fluids, Gele und Feuchtigkeitscremes wählen, die Feuchtigkeit spenden und schnell einziehen.

– Zarte Farben: Getönte Tagescreme, wasserfeste Wimperntusche, pastellfarbener Lippenstift – mehr Farbe muss nicht sein.

– Erfrischung pur: Für den ultimativen Frischekick sorgt ein Thermalwasser-Spray.

– Echt dufte: Wer stark schwitzt, kann vom gewohnten Deo auf ein Antitranspirant umsteigen.

– Augen auf: Dicke Augenlider? Dagegen hilft eine Augencreme mit abschwellenden Inhaltsstoffen.