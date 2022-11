Die schönsten Weihnachtsmärkte: Städte-Kurztrips für die Seele

Münchner Christkindlmarkt: Bayerisches Flair am berühmten Marienplatz

Wer die schönsten Weihnachtsmärkte aufzählt, kommt an München nicht vorbei: Die Märkte in Bayerns Landeshauptstadt überzeugen mit Charme und bayerischem Flair. Der traditionsreiche Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz ist der wohl bekannteste. Im Herzen der Stadt bietet er neben einem großen, funkelnden Christbaum auch einen Kripperlmarkt und Ausstellungen historischer Krippen in den umliegenden Kirchen. Mit der einzigartigen Kulisse des Münchner Rathauses gilt der Traditionsmarkt mit Wurzeln im 14. Jahrhundert als das Original unter den Münchner Weihnachtsmärkten.

Weimar: Weihnachten in der geschmückten Kulturstadt

Auch die Kulturstadt Weimar schmückt sich pünktlich zum Advent mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte. Er taucht die Weimarer Innenstadt vom Theaterplatz bis zum Markt in eine vorweihnachtliche Stimmung und schafft Vorfreude auf das anstehende Fest. Traditionell wird das Rathaus in einen Adventskalender verwandelt und hält jeden Tag ein Türchen bereit – ein Highlight besonders für die Jüngsten. Kulinarische Angebote aus Thüringen und kunstvolles Handwerk aus dem Erzgebirge laden zum Verkosten und Stöbern ein.

In Düsseldorf wird die ganze Innenstadt zum schönsten Weihnachtsmarkt

Jedes Jahr verwandelt sich die Düsseldorfer Innenstadt zur Adventszeit in eine winterliche Weihnachtswelt. Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt erstreckt sich über die gesamte Stadt und besteht aus mehreren Themenmärkten, wie beispielsweise der traditionelle Handwerker-Markt oder der Schadow-Markt. Hier wird der Weihnachtsmarkt nicht zentral, wie in anderen Städten üblich, sondern an verschiedenen Orten innerhalb der Innenstadt individuell inszeniert.

Neustadt an der Weinstraße: Weihnachtliches Winzerdorf-Ambiente

Als Mittelpunkt der Weinstraße liegt Neustadt am Rande des Pfälzerwaldes und ist die zweitgrößte Weinbau treibende Gemeinde in Deutschland. In der Vorweihnachtszeit verzaubert die wunderschöne Altstadt ihre Besucher:innen mit einem romantischen Winzerdorf-Ambiente. Mit verschiedenen Ständen, dem geschmückten Marktplatz und einem historischen Pferdekarussell lädt der Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Weinstraße zum Verweilen ein und ist optimaler Treffpunkt für Familien und Freunde.

Dortmund hat den größten Weihnachtsbaum der Welt

Er ist 45 Meter hoch, 40.000 Kilogramm schwer und mit 48.000 Lichtern geschmückt: Seit 1996 hält die Dortmunder Weihnachtsstadt den Weltrekord für den größten Weihnachtsbaum der Welt. Wenn es also um die schönsten Weihnachtsmärkte geht, darf die Weihnachtsstadt nicht fehlen: Sie bindet große Teile der Dortmunder Innenstadt mit ein, umfasst dabei um die 300 Stände mit Kunsthandwerk und außergewöhnlichem Spielzeug. Geboten sind neben Unterhaltung für die ganze Familie auch kulinarische Köstlichkeiten sowie Getränkespezialitäten rund um Glühwein und Co.

Hannover: zwischen Kunsthandwerk und finnischem Weihnachtsdorf

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Hannover findet in der historischen Altstadt rund um die Marktkirche statt. Mit einer Vielzahl an Kunsthandwerkern und Anbietern unterschiedlichster weihnachtlicher Artikel versetzt der familienfreundliche Weihnachtsmarkt alle Besucher:innen zuverlässig in die richtige Adventsstimmung. Besonderes Highlight sind neben weihnachtlichen Speisen, Getränken und Süßigkeiten das finnische Weihnachtsdorf und ein Wunschbrunnenwald.

Die schönsten Weihnachtsmärkte sind in Köln - sagen jedenfalls die Kölner

Alle Jahre wieder lädt die festlich geschmückte Domstadt zum weihnachtlichen Bummeln und Genießen ein. Vom schönen Hafen-Weihnachtsmarkt bis hin zum Nikolausdorf am Rudolfplatz und dem Weihnachtsmarkt am Dom: Ganz Köln erstrahlt im festlichen Glanz und bietet besonders rund um den berühmten Dom eine einzigartige Atmosphäre. Die verschiedenen Weihnachtsmärkte im Herzen der Stadt sind mit ihren unterschiedlichen Themenschwerpunkten allesamt einzigartig und einen Besuch wert.

*Diese Übersicht zu den schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland wurde vom Erlebnisanbieter mydays zusammengestellt.