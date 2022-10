Im Alter fit bleiben – so gelingt’s

Wer im Alter fit bleiben will - körperlich wie geistig -, lebt am besten nicht einfach in den Tag hinein. Sondern setzt sich Ziele. Den eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachzuspüren und sie umzusetzen, das nennt man heute "Selfcare". Menschen im Ruhestand, die sich beruflich nicht mehr behaupten müssen, kann Selfcare einen neuen Sinn geben. Denn oft merken wir erst im Alter, was in unserem Leben zu kurz gekommen ist. Nun ist es an der Zeit, sich nicht mehr primär um die Bedürfnisse der Firma und der Familie zu kümmern, sondern den eigenen Rhythmus zu finden.

Gönnen Sie sich einfach die Zeit, sich Ihrem Körper, Ihrer Seele, Ihrem Geist und damit auch Ihrer Gesundheit zuzuwenden. Wichtige Stützpfeiler auf dem Weg zum Ziel, auch im Alter fit bleiben zu können, sind:

Regelmäßig bewegen

Bleiben Sie körperlich aktiv! Sportliche Betätigung ist auch im Alter das A und O und kann ein wahrer Jungbrunnen sein. Ob Gymnastik oder Ausdauersport: Bewegung regt den Kreislauf an, fördert die Durchblutung und hält die Muskulatur geschmeidig. Gleichzeitig hilft Sport, auch im Alter das Gewicht zu halten und Krankheiten wie Diabetes und Gefäßleiden vorzubeugen. Jedes Gramm weniger wirkt sich auch positiv auf Gelenke und Mobilität aus.

Soziale Kontakte pflegen

Freundschaften aktiv zu unterhalten stärkt in vielerlei Hinsicht unsere Gesundheit. Als soziales Wesen braucht der Mensch den Kontakt zu seinesgleichen. Gemeinsame Aktivitäten, Hobbys und der Austausch mit anderen fördern das Wohlbefinden, halten das Gehirn auf Trab und beugen so Demenzerkrankungen vor.

Vorsorgetermine wahrnehmen

Wir alle kennen den Spruch „Vorsorge ist besser als Nachsorge.“ In Bezug auf unsere Gesundheit bedeutet das, auch unangenehme Arzttermine wahrzunehmen. Nicht jedem ist wohl bei dem Gedanken an ein Belastungs-EKG, eine Blutwertbestimmung, die Mammographie oder gar eine Darmspiegelung. Doch diese Termine sind auch bei vermeintlich bester Gesundheit wichtig, um Krankheiten rechtzeitig erkennen und behandeln zu können.

Weniger Alkohol trinken

Gegen ein Gläschen Wein zum Essen ist nichts einzuwenden. Grundsätzlich empfiehlt es sich aber für ältere Menschen, alkoholische Getränke nur höchst maßvoll zu genießen.

Stress abbauen

Zur Selbstfürsorge zählt auch Stressabbau. Denn zu viel Stress wirkt sich negativ auf unser Wohlbefinden aus, er beeinträchtigt sowohl die mentale Fitness als auch die Lebensqualität. Entspannungstechniken wie Yoga und Autogenes Training eignen sich gut zum Stressabbau. Auch Spaziergänge an der frischen Luft machen den Kopf frei, lassen uns positiver denken und die Balance wiederfinden.

Mit gesundem Essen im Alter fit bleiben

Nicht zuletzt ist die richtige Ernährung ein Hauptpfeiler auf dem Weg zu unserem großen Ziel: Auch im Alter fit bleiben! Wer lange gesund und aktiv sein möchte, tut gut daran, möglichst ausgewogen und frisch zu essen. Doch was bedeutet ausgewogen eigentlich genau? Damit die biochemischen Vorgänge in unserem Körper geregelt ablaufen, brauchen alle Körperzellen das richtige Verhältnis von Säuren und Basen. Der pH-Wert muss stimmen, damit wir die volle Energie ausschöpfen können. Durch bewusste Ernährung lässt sich der Säure-Basen-Stoffwechsel positiv beeinflussen. Während viele tierische Lebensmittel die sensible Säure-Basen-Balance durcheinanderbringen können, wirken die basischen Mineralstoffe in pflanzlicher Kost einer Übersäuerung entgegen. Es lohnt sich daher, den Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten mit viel Gemüse, Salat, Ballaststoffen und Obst.