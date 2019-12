Vorsätze für 2020: Mehr Umwelt, weniger Stress

Die Menschen in Deutschland haben gute Vorsätze für 2020: Sie wollen mehr für die Umwelt tun und öfter entspannen. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage mit mehr als 2.000 Teilnehmern im Auftrag der DAK-Gesundheit.

Mehr für die Umwelt und den Klimaschutz tun: Diese guten Vorsätze für 2020 nennen 64 Prozent der Befragten*. Außerdem im Vordergrund stehen Stressabbau und mehr Zeit für die Familie – auch diese guten Vorsätze haben 64 Prozent der Umfrageteilnehmer gefasst.

Die DAK fragt jährlich die guten Vorsätze ab. Dabei untersuchte die Krankenkasse erstmals auch den Faktor Natur und Umwelt. Danach nehmen junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren sich besonders häufig vor, mehr auf die Umwelt zu achten (69 Prozent).

Evergreen der guten Vorsätze: mehr Bewegung

Viele fassen auch immer wieder den Vorsatz, sich mehr zu bewegen oder Sport zu treiben (56 Prozent). Fast genauso Platz häufig wird der Wunsch nach mehr persönlicher Zeit und gesunder Ernährung genannt (jeweils 53 Prozent).

Das Einschränken der Handy- oder Computernutzung ist ein neuer Klassiker der guten Vorsätze. So nimmt sich mehr als jeder Vierte vor, in Zukunft weniger online zu sein (27 Prozent). Mit Blick auf die Geschlechter liegen Männer und Frauen hier gleichauf. Das Thema Alkohol treibt vor allem Männer um: 17 Prozent haben den Vorsatz, 2020 weniger Alkohol zu trinken. Bei den Frauen sind es 13 Prozent. Frauen möchten vor allem mehr Zeit für sich selbst, 58 Prozent geben das als guten Vorsatz an. Bei den Männern brauchen nur 49 Prozent mehr Zeit für sich.

Vorsätze hängen vom Alter ab

Unterschiede zeigen sich in den verschiedenen Altersgruppen: Jüngere nehmen sich besonders häufig vor, auf die Umwelt zu achten (69 Prozent) und öfter mal offline zu sein (47 Prozent). Die Menschen in der sogenannten Rushhour des Lebens zwischen 30 und 44 Jahren wollen verstärkt Stress abbauen (68 Prozent). Klimafreundliches Verhalten ist auch bei älteren Menschen ab 60 Jahren besonders beliebt. Mit 60 Prozent ist das der wichtigste Vorsatz in dieser Altersgruppe.

Forsa fragte auch nach der Motivation für ein gesünderes Leben: Zwei Drittel nennen dabei ihr persönliches Empfinden. Für etwa jeden Zweiten sind eine akute Erkrankung oder die Aufforderung vom Arzt der Grund, sich verstärkt zu kümmern (54 und 49 Prozent). 44 Prozent sind motiviert, wenn der Partner einen Anstoß gibt, und fast jeder Dritte (31 Prozent) sieht Angebote der eigenen Krankenkasse als hilfreich an.

Gute Vorsätze für 2020:

• Stress vermeiden oder abbauen (64 Prozent)

• Mehr Zeit für Familie/Freunde (64 Prozent)

• Umwelt- bzw. klimafreundlicher verhalten (64 Prozent)

• Mehr bewegen/Sport (56 Prozent)

• Mehr Zeit für mich selbst (53 Prozent)

• Gesünder ernähren (53 Prozent)

• Abnehmen (36 Prozent)

• Sparsamer sein (31 Prozent)

• Weniger Handy, Computer, Internet (27 Prozent)

• Weniger fernsehen (20 Prozent)

• Weniger Alkohol trinken (15 Prozent)

• Rauchen aufgeben (11 Prozent)

*Repräsentative Bevölkerungsumfrage durch Forsa, 2.012 Befragte. Erhebungszeitraum: 11. November bis 2. Dezember 2019.