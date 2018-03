Apotheken-Notdienst auch an den Oster-Feiertagen

Ein frohes und harmonisches Osterfest – das wünschen wir Ihnen von Herzen! Und bleiben Sie gesund. Falls doch an den Feiertagen ein Wehwehchen oder Zipperlein auftritt, hilft die Apotheke. Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich schnell ermitteln: mit dem „Apothekenfinder 22 8 33“.

Millionenfach nutzen Patienten in Deutschland jedes Jahr den „Apothekenfinder 22 8 33“, um an Feiertagen wie Ostern, nachts, in den Ferien oder am Wochenende die nächstgelegene Notdienst-Apotheke zu finden. Im Jahr 2017 wurde das Angebot der Apotheken insgesamt 13,1 Millionen Mal in Anspruch genommen. Den Löwenanteil davon verbuchte die Suche auf dem Gesundheitsportal www.aponet.de mit 12,2 Millionen Abrufen.

Dahinter folgt die Smartphone-App mit 580.000 Abrufen. Per Festnetztelefon oder Handy (inklusive SMS) haben den „Apothekenfinder 22 8 33“ insgesamt 350.000 Nutzer in Anspruch genommen. Das hat die ABDA (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände) berechnet, die diesen Service bundesweit anbietet – und zu Ostern alle Menschen darauf hinweist.

Einfache Suche mit dem Apothekenfinder

Mit dem „Apothekenfinder 22 8 33“ kann jeder Patient im Ernstfall schnell und bequem eine geöffnete Apotheke in der Nähe finden: Die kostenfreie App für Smartphones gehört ebenso zum Angebot wie die mobile Webseite www.apothekenfinder.mobi für Handys. Per Mobiltelefon kann man außerdem bundesweit ohne Vorwahl die 22833 anrufen oder eine SMS mit seiner fünfstelligen Postleitzahl an die Nummer 22833 schicken (69 Cent pro Minute/SMS).

Von zu Hause aus können Patienten kostenfrei die Festnetznummer 0800 00 22833 wählen oder auf das Gesundheitsportal www.aponet.de zugreifen. Die Kontaktdaten der Notdienst-Apotheken in der Nähe hängen aber auch im Schaufenster jeder Apotheke aus und werden in vielen Lokalzeitungen im jeweiligen Serviceteil abgedruckt.

Jede Nacht leisten 1.300 Apotheken Notdienst

Zum Hintergrund: Der Nacht- und Notdienst der fast 20.000 Apotheken in Deutschland garantiert eine flächendeckende Arzneimittelversorgung rund um die Uhr. Etwa 1.300 Apotheken versorgen jede Nacht, jeden Sonn- oder Feiertag insgesamt 20.000 Patienten. Pro Jahr werden fast 500.000 Notdienste geleistet.

Je nach regionalen Gegebenheiten ist die Notdienst-Frequenz für die einzelnen Apotheken unterschiedlich hoch: So muss eine Apotheke in der Großstadt München durchschnittlich 14 mal Notdienst pro Jahr leisten, während eine Apotheke im ländlichen Rothenburg dies 74 mal pro Jahr tun muss.