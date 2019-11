Störgeräusch Husten: Nur Schmatzen ist schlimmer

So bringt Sie Husten nicht in Verlegenheit: Ob auf dem Arbeitsweg, im Meeting, im Theater oder beim Abendessen – mit Husten möchte man niemanden stören und belasten. Hilfe zur Linderung gibt es zum Glück rezeptfrei in der Apotheke, ganz nach persönlichem Bedarf und Wunsch: Als Lutschpastille mit Sofortwirkung oder als Retardkapsel mit zeitversetzter Wirkstoffabgabe.