Müde und schlapp? So tanken Sie neue Energie

Im Herbst hängen viele Menschen durch, fühlen sich müde und schlapp. Höchste Zeit, die Akkus aktiv aufzuladen. Mit unseren Tipps kommen Sie wieder richtig in Fahrt.

Morgens beim Aufstehen ist es noch dunkel, mittags bleibt es trübe, und zum Feierabend dämmert es schon wieder – mit dem Sonnenlicht schwindet bei den meisten Menschen auch die Energie. Viele sind jetzt dauernd müde und schlapp, schleppen sich unkonzentriert und kraftlos durch den Alltag.

In dieser Lage ist vor allem eines wichtig: Lassen Sie sich nicht hängen, steuern Sie aktiv dagegen. Das beste Mittel bei Müdigkeit, Antriebsschwäche und fehlender Konzentration ist Bewegung. Also runter vom Sofa und raus an die frische Luft, auch bei Nässe oder Kälte. Schon ein paar Stunden Tageslicht in der Woche genügen, um neue Energie zu tanken. Gehen Sie zum Beispiel regelmäßig in der Mittagspause und an den Wochenenden spazieren. Sogar an trüben Wintertagen ist es draußen sehr viel heller als in Ihrem Wohnzimmer.

Mit Bewegung den Kreislauf ankurbeln

Auch sportliche Aktivitäten wecken die Lebensgeister. Um den Kreislauf anzukurbeln, eignen sich zum Beispiel Walking, Rad fahren oder Joggen. Beim Training setzt der Körper außerdem Endorphine frei: Diese Glückshormone steigern die Antriebskraft und das Wohlbefinden.

Das schlechte Wetter ab Oktober macht nicht nur müde und schlapp. Oft schlägt es zusätzlich aufs Gemüt: Bei Nebel und Nieselregen blasen viele Menschen Trübsal. Der sogenannte Herbstblues lässt uns schwermütig werden und erhöht das Schlafbedürfnis. Aber auch gegen schlechte Laune und seelische Verstimmungen können Sie etwas tun.

Falsche Ernährung macht müde und schlapp

Für das Energie- und Stimmungstief im Herbst und Winter sind nicht allein Dunkelheit oder Bewegungsmangel verantwortlich. Eine wichtige Rolle spielt außerdem die Ernährung. Sehr oft kommt es gerade in der kalten Jahreszeit zu einem Defizit an wichtigen Vitaminen. Mit vollwertigen und ausgewogenen Mahlzeiten können Sie Ihre Vitalstoffspeicher wieder auffüllen.

Ausgewogen heißt allerdings: Salat, Gemüse, Müsli und Obst alleine genügen nicht. Denn pflanzliche Lebensmittel enthalten längst nicht alle wichtigen Vitalstoffe – so liefern sie weder Vitamin D noch Vitamin B 12 . Fehlender Elan und mangelnde Energie sind häufig die ersten Anzeichen, mit denen sich ein Mangel an Vitamin B 12 bemerkbar macht. „Diese unspezifischen Symptome werden aber häufig nicht mit einem Mangel an Vitamin B 12 in Verbindung gebracht“, weiß Privatdozent Dr. Ovidiu Alin Stirban, Chefarzt des Fachzentrums für Innere Medizin, Endokrinologie & Diabetologie in der Schön-Klinik Nürnberg/Fürth.

Matt und kraftlos? Vielleicht fehlt Vitamin B 12

Immer mehr Menschen verzichten immer öfter auf Fleisch, viele essen vegetarisch oder sogar vegan. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B 12 ist ohne tierische Produkte jedoch nicht möglich. Das Vitamin ist vor allem in Muskelfleisch, Leber, Niere, Fisch, Eiern, Milch und Käse enthalten. Wer keine Lebensmittel tierischen Ursprungs essen möchte oder weder Zeit noch Gelegenheit hat, sich entsprechend ausgewogen zu ernähren, muss aber nicht verzagen. Geeignete B 12 -Tabletten aus der Apotheke füllen die Lücke.

Vitamin B 12 wird insbesondere für die Bildung der roten Blutkörperchen benötigt, die Sauerstoff zu allen Körperzellen transportieren. Ist dieser Vorgang durch einen Vitamin B 12 -Mangel gestört, kann es zur Blutarmut kommen: Weniger Sauerstoff gelangt zu den Zellen, denen dadurch sprichwörtlich die Puste ausgeht. Und so fühlen sich die Betroffenen auch: kraftlos und matt.

Den Mangel rechtzeitig ausgleichen

Das Nervensystem leidet ebenfalls unter einem B 12 -Defizit. So kann eine Unterversorgung des Gehirns mit dem wichtigen Vitamin die Stimmung trüben und für den Herbstblues verantwortlich sein. Vitamin B 12 -Mangel sei in Deutschland nicht mehr selten, warnen Wissenschaftler. Die Symptome einer chronischen Unterversorgung entwickeln sich schleichend. Anfangs treten unspezifische Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Erschöpfung auf. Besonders gefährdet sind Veganer und Vegetarier. Aber auch bei vielen Frauen ist die Versorgung mit Vitamin B 12 kritisch: Wie die aktuelle Nationale Verzehrsstudie zeigte, nehmen rund 30 Prozent der Frauen zwischen 19 und 50 Jahren zu wenig Vitamin B 12 mit ihrem Essen auf. Besonders problematisch ist eine schlechte Vitamin-B 12 -Versorgung bei Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit. Reicht dann die Zufuhr nicht aus, ist auch die gesunde Entwicklung des Kindes gefährdet.