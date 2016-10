Was tun bei Durchfall?

Wie kann ich dem Darm bei Durchfall helfen – und wie lässt sich vorbeugen?

Bei akutem Durchfall sollten Sie viel trinken und nur leichte Kost zu sich nehmen, um Ihren Magen-Darm-Trakt nicht noch zusätzlich zu strapazieren. Empfehlenswert sind stilles Wasser und Kräutertees wie Kamille- und Fencheltee, außerdem Zwieback oder auch Weißbrot, eine leichte Gemüsesuppe und Haferschleim. Vermeiden Sie fette, schwer verdauliche Mahlzeiten, Milch und Milchprodukte, Getränke bzw. Speisen, die Süßstoff enthalten, scharfe oder zu stark gewürzte Lebensmittel sowie Alkohol und Koffein. Auch auf Nikotin sollten Sie verzichten, denn es reizt den Darm. Empfehlenswert sind auch fertige Elektrolytmischungen aus der Apotheke, die Mineralsalze und Zucker enthalten und den Mineralstoff- und Wasserhaushalt des Körpers wieder ins Gleichgewicht bringen.

Verschiedene Ursachen sind möglich

Durchfall kann durch Viren wie Noro- oder Rotaviren, aber auch durch Bakterien ausgelöst werden. Lebensmittelvergiftungen, Nahrungsmittelallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen und Medikamente wie Antibiotika kommen als „Übeltäter“ ebenfalls in Frage. Auch bei Stress, Angst oder Panik reagieren einige Menschen mit verdünnten Stuhlgängen.

Das häufigste Übel auf Reisen

Da Durchfall besonders häufig auf Fernreisen auftritt, sollten Sie im Ausland – vor allem in Asien, Afrika und Südamerika – einige Vorsichtsmaßnahmen beherzigen: Waschen Sie rohes Gemüse und Obst gründlich vor dem Verzehr. Besser noch, Sie verzichten ganz auf nicht erhitzte Mahlzeiten, denn gerade in fernen Ländern lauern häufig zahlreiche Erreger auf den Lebensmitteln. Besonders hoch ist das Risiko bei Fisch, Fleisch und Eiern sowie Speisen, die Eier enthalten wie Eiscreme oder auch Soßen. Waschen Sie sich vor jedem Essen gründlich die Hände und kochen Sie Trinkwasser vor dem Gebrauch ab. Verzichten Sie – außer in Hotels oder Restaurants mit westlichem Standard – unbedingt auf Eiswürfel. Vergessen Sie nicht, Ihre Reiseapotheke mit einem wirksamen Durchfallpräparat zu bestücken. Arzt und Apotheker beraten Sie gern.