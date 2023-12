Dieses Buch beweist: Genuss und Gesundheit sind keine Gegensätze. Im Gegenteil – je raffinierter das Rezept und je frischer die Zutaten, desto begeisterter waren die Ärzte. Genauer gesagt waren es Rheumatologen, die alle in „Besser leben – genussvoll kochen“ (Nikros Verlag) enthaltenen Rezepte gemeinsam mit Spitzenköchen entwickelten. Und auch selber kochten.

"Operation" am Küchenherd

Wenn Ärzte kochen, dabei zusammen mit Sterneköchen am Herd stehen und anschließend ein Rezeptbuch schreiben, dann können Sie diese Menüs getrost zu Hause zubereiten in dem sicheren Gefühl: Das tut nicht nur dem Gaumen und der Seele gut, sondern auch dem Körper. Schließlich waren hier Experten am Werk. Mit durchaus überraschendem Ergebnis – wer in dem Buch blättert, muss erstaunt feststellen: Nach karger Schonkost sieht das alles überhaupt nicht aus. Sondern eher nach Haute Cuisine.

Diese Ärzte kochen auch für Kinder

Dabei kommen auch die Kinder nicht zu kurz. In einem Extra-Kapitel finden sich kindgerechte Rezepte wie „Urschnecke mit Schleim“ (Fischnuggets mit Quarkoulade und Blätterteighäuschen) oder „Höhlenmalereisuppe“ (Tomatensuppe mit weißem Tomatenschaum). Das verspricht jede Menge Spaß.

Sinnliches Erleben fördert das Wohlbefinden

Natürlich kommen auch die Erwachsenen auf ihre Kosten. Die Rezepte für sie heißen unter anderem „Dorade mit Sauerkrautsauce, Spinat und Stampfkartoffeln“, „Garnelen im Kichererbsenteig“ oder „Landgockel auf Buchweizenrisotto“. Und zum Nachtisch gibt es zum Beispiel „Schokoladensoufflé mit flüssigem Nougatkern“. Oder hätten Sie lieber „Champagner-Trüffel mit Quitten-Honig-Lavendelsud“? Guten Appetit!

Zwei Euro pro verkauftem Buch gehen an die Kinder-Rheumastiftung.

„Besser leben - genussvoll kochen". Herausgegeben von Dr. med. Constanze Richter. Nikros Verlag, Ludwigsburg. 120 Seiten, Hardcover, 19,80 Euro. Bestellungen bitte direkt an den Verlag, entweder per Mail info@nikros.de oder über die Website www.nikros.de - der Versand in Deutschland erfolgt portofrei.