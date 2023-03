Warum zu viel Sonne Hautschäden verursacht

Wir alle wünschen uns einen ebenmäßigen Teint, der strahlend und gesund aussieht sowie frei von großen Poren ist. Genau zu diesem Zweck halten viele Menschen das Gesicht so gerne Richtung Sonne. Ihr Gedanke dahinter: Sie wollen die Hautgesundheit fördern. Doch die Wahrheit sieht leider anders aus - dass die Sonne Hautschäden auslösen kann, ist vielen nicht bewusst.

UV-Strahlung: Keine der beiden Arten ist gesund

Sonnenstrahlung besteht aus UVA- und UVB-Strahlen, die beide auf unterschiedliche Art auf die Haut einwirken. Die kurzwellige ultraviolette B-Strahlung führt zum gefürchteten Sonnenbrand und hinterlässt sichtbare Spuren.

Heimtückischer jedoch ist die Auswirkung von ultravioletter A-Strahlung, denn sie dringt tiefer in die Hautoberfläche ein. Dort hinterlässt sie im schlimmsten Fall Schäden an der Erbsubstanz DNA, die langfristig auf die Gesundheit wirken können.

Versuchen Sie, Sonnenbrand zu vermeiden

Es gibt viele Möglichkeiten, mit denen Sie Ihrer Haut Gutes tun können. Eine davon ist die Vermeidung von Sonnenbränden aller Art. Denn: Auch wenn die sichtbaren Symptome nach wenigen Tagen wieder abklingen, bleiben die Langzeitschäden. Je häufiger Sie unter Verbrennungen der Haut mit Symptomen wie Blasenbildung, Rötung, Juckreiz und Schmerz leiden, desto intensiver sind auch die Folgen:

dauerhaft trockene, raue Haut;

verstärkte Schuppenbildung;

Mangel an wichtigen Fettsäuren;

grau-blasser Teint mit großen Poren;

Pigmentflecken und dauerhafte Verfärbungen.

Pigmentflecken zeigen, dass bereits durch die Sonne Hautschäden entstanden sind

Ein gut sichtbarer Beweis für durchgemachte Sonnenschäden ist die Bildung von Pigmentflecken. Das eintreffende UV-Licht regt die Melaninproduktion des Körpers an. Ohne einen effizienten Sonnenschutz steigert sich die frei verfügbare Menge an Melanin in der Haut immer weiter. Was wir als „gesunde Bräune“ definieren, ist also eigentlich nur ein Hilfeschrei der Haut. Die braune Farbe dient nicht der Verbesserung ihrer Optik - sondern dem Schutz Ihrer Haut vor weiteren Verbrennungen.

Lagert sich das produzierte Melanin an bestimmten Körperteilen ein oder verteilt es sich ungleichmäßig, entstehen dauerhaft bleibende Pigmentflecken. Es gibt zwar Behandlungsoptionen, um die Flecken zu entfernen - es dauert aber oft Monate oder Jahre, bis diese zum Ziel führen.

Schutz vor Sonnenschäden senkt auch das Hautkrebs-Risiko

Die Entstehung von Hautkrebs wird durch übermäßige Sonnenstrahlung gefördert. Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, können Sie vorbeugen. Je älter Sie werden, desto geringer wird die Regenerationsfähigkeit der Haut. Dennoch gibt es kein Alter, mit dem es zu spät wäre, etwas für Ihre Haut zu tun. Die erste und wichtigste Maßnahme ist ein effizienter Sonnenschutz. Der ist nicht nur im Hochsommer nötig, sondern immer dann, wenn Sie sich in die Sonne begeben. Denken Sie auch daran, dass lange Aufenthalte in der Sonne, starkes Schwitzen oder das Meerwasser im Urlaub die Schutzbarriere zerstören. Es ist nötig, die Sonnencreme regelmäßig zu erneuern, um den Schutz aufrecht zu erhalten.

Wichtig zu wissen: Falls Sie unter permanent verstopften Poren leiden, ist eine nicht-komedogene Sonnencreme eine gute Wahl für Sie. Diese verstopft die Poren nicht und sorgt dafür, dass Ihre Haut weiterhin atmen kann. Sind bereits durch die Sonne Hautschäden aufgetreten, ist eine Umkehr leider nicht mehr möglich. Mit Hilfe von zum Beispiel Vitamin D, Retinol und antioxidativen Seren können Sie Ihre Haut aber bei der Regeneration unterstützen. Der Zellerneuerungsprozess wird gefördert, was wiederum die negativen Einflüsse der Sonne reduzieren kann.

Fazit: Die Sonne mit Bedacht genießen

Es ist ein herrliches Gefühl, wenn die ersten sonnigen Frühlingstage den Winter vertreiben. Die Sonne ist gut für die Seele und steigert bei vielen Menschen Lebenslust und Motivation. Sie müssen nicht darauf verzichten, sondern lediglich auf effizienten Schutz setzen: Nutzen Sie die gegebenen Methoden, um Ihre Haut optimal zu pflegen und sie auf ein Sonnenbad vorzubereiten.