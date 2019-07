Kostenfreier Expertenrat zum Thema Wadenkrämpfe

Nächtliche Wadenkrämpfe? Schreiben Sie uns Ihre Frage!

Höllische Schmerzen aus heiterem Himmel: Nächtliche Wadenkrämpfe treten fast immer ohne Vorwarnung auf. Zu den möglichen Ursachen gehört auch Magnesiummangel. Haben Sie eine Frage zu diesem Thema? Dann schreiben Sie uns! Hier können Sie kostenlos Ihre Frage stellen. Dr. Jörg Hüve wird alle eingehenden Fragen ab dem 1. August sukzessive beantworten. Seinen Expertenrat finden Sie dann auf dieser Webseite.

Spontane Muskelkrämpfe treten vorwiegend in Ruhe und sehr häufig nachts auf. Nächtliche Wadenkrämpfe sind schmerzhaft, führen oft zu Schlafstörungen und können die Lebensqualität enorm einschränken.

Eine mögliche Ursache kann Magnesiummangel sein. Der Mineralstoff Magnesium ist lebensnotwendig. Doch leider nehmen viele Menschen mit ihren normalen Mahlzeiten nicht genügend Magnesium zu sich. Gründe dafür können eine zu einseitige Ernährung oder ein aufgrund der persönlichen Lebenssituation erhöhter Bedarf sein.

Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Tagesmenge für Erwachsene liegt bei etwa 300 mg Magnesium. Doch es ist nicht immer einfach, den Bedarf zu sichern: Allein emotionale und körperliche Anspannung können schon einen Magnesiummangel begünstigen. Vor allem Schwangere und Stillende, Freizeitsportler, Senioren, Diabetiker, Stressgeplagte sowie Menschen, die unter Migräne leiden oder regelmäßig bestimmte Medikamente einnehmen müssen, weisen einen erhöhten Magnesiumbedarf auf.

Mögliche Anzeichen für einen Magnesiummangel sind aber nicht nur Wadenkrämpfe, sondern auch Muskelverspannungen, die zu Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen führen. Darüber hinaus können Nervosität, innere Unruhe oder Konzentrationsstörungen ebenfalls Folgen einer Unterversorgung mit Magnesium sein.

Wenn Sie mehr zum Thema Wadenkrämpfe und Magnesiummangel wissen möchten, zum Beispiel

welche Ursachen hinter einem Wadenkrampf stecken können,

welche Medikamente einen Magnesiummangel hervorrufen können,

wie wirksam und verträglich Magnesiumpräparate sind,

wodurch sich Magnesiumpräparate aus der Apotheke von denen aus Drogerien oder Supermärkten unterscheiden,

ob auch Arzneimittel Krämpfe verursachen können,

welche Rolle Magnesium bei der Steuerung der Muskeln spielt,

ob beim akuten Wadenkrampf eine Dehnung der Muskulatur hilft oder

wann Sie Ihren Hausarzt zu Rate ziehen sollten,

