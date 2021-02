Schritt für Schritt starke Nägel

Schöne und gepflegte Nägel sind ein Hingucker. Sie gelten nicht nur als persönliche Visitenkarte - gesunde, starke Nägel besitzen auch einen hohen Stellenwert für das eigene Wohlbefinden und Selbstwertgefühl.

Brüchige oder splitternde Nägel sind leider weit verbreitet. Etwa 20 Prozent aller Menschen weltweit haben regelmäßig damit zu kämpfen, Frauen sogar doppelt so häufig wie Männer. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manchmal können sich sogar Erkrankungen hinter Nagelproblemen verstecken. Doch zum Glück können Betroffene etwas unternehmen. Regelmäßige Nagelpflege ist dabei die Basis für starke Nägel.

Belastungen vermeiden

Nägel reagieren auf äußere Einflüsse. Es gilt daher, alles zu meiden, was sie schädigen könnte: Reinigungsmittel, Nagellack oder Nagellackentferner, aber auch künstliche Nägel und Gelmodellagen.

Richtig kürzen

Beim Kürzen kommt es auf die Wahl des richtigen Utensils an. So können mit einer Nagelschere oder einem Knipser Kanten in den Nagel eingebracht werden, die schnell einreißen können. Es empfiehlt sich daher, lieber eine Feile zu verwenden. Wichtig ist: Fingernägel immer oval feilen, Fußnägel dagegen möglichst gerade, um ein Einwachsen in die Haut zu verhindern.

Ordentlich säubern

Für die Nagelreinigung eine milde Seife und eine Nagelbürste verwenden. Bei Schmutz unter dem freien Nagelrand lieber ein Plastik- oder Holzstäbchen nutzen. Bei Metallfeilen kann es durch zu kräftiges „Ausschaben“ zu Schäden an der Nagelunterfläche kommen. Diese können eine ideale Eintrittspforte für Bakterien oder Pilze bieten.

Nägel verwöhnen

Regelmäßiges Eincremen hilft, die Nägel und die Nagelhaut geschmeidig zu halten. Weiterhin können Massagen helfen, die Nägel widerstandsfähiger zu machen. Darüber hinaus ist die regelmäßige oder kurartige Anwendung medizinischer, nagelstärkender Hydrolacke empfehlenswert. Ein Nagelstärker kann helfen, geschädigte und weiche Nägel zu regenerieren und brüchige, splissige Nägel zu festigen. Klar, dass auch eine ausgewogene, vitalstoffreiche Ernährung wichtig für gesunde, starke Nägel ist.