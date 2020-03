Tag der Rückengesundheit: Achtsamkeit beugt vor

Achtsam sein und dem Rücken etwas Gutes tun – unter diesem Motto werden am Tag der Rückengesundheit am 15. März 2020 bundesweit viele unterschiedliche Aktionen und Workshops angeboten.

Wer achtsam ist und sich bewusst auf den Moment konzentriert, lernt die Signale seines Körpers besser wahrzunehmen und tut so auch etwas für die Rückengesundheit. Der Tag der Rückengesundheit findet 2020 bereits zum 19. Mal statt – als gemeinsame Initiative der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. und des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Beiden Vereinen geht es am Tag der Rückengesundheit vor allem um die Prävention, also die Vorsorge: Was kann ich tun, um den Rücken zu stärken und zu vermeiden, dass es eines Tages zu einem Hexenschuss oder Ischias-Anfall kommt?

Den eigenen Körper bewusst wahrnehmen

Der diesjährige Tag der Rückengesundheit stellt den Begriff der Achtsamkeit in den Fokus. Wer achtsam ist, konzentriert sich auf das Hier und Jetzt und nimmt den eigenen Körper und die direkte Umgebung ganz bewusst wahr. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeitstraining zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen helfen kann, da es Stress reduziert, die Zufriedenheit erhöht und die allgemeine Widerstandskraft stärkt.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt der Achtsamkeit: Das größere Bewusstsein für die eigene Gesundheit hilft Schmerzpatienten, ihre Beschwerden zu lindern. Dazu zählen auch Rückenschmerzen. Eine falsche Körperhaltung und wenig Bewegung belasten Nacken, Schultern und Rücken. Wer hingegen achtsam ist, kann seine Bewegungsmuster genau studieren und aktiv verändern. So wird dem Rücken nachhaltig Gutes getan.

Achtsam leben – so geht’s

In speziellen Kursen werden gemeinsam Übungen zur bewussten Konzentration auf den Augenblick durchgeführt. Aber auch in den Alltag lässt sich achtsames Verhalten einfach integrieren. Ob beim Zähne putzen, spazieren gehen oder der Hausarbeit – hier kann man sich bewusst einen Moment der Auszeit nehmen und das eigene Befinden reflektieren. Dabei helfen folgende Tipps:

Tief ein- und ausatmen: Wer sich auf die eigene Atmung fokussiert und mehrmals ruhig ein- und wieder ausatmet, kann leichter klare Gedanken fassen und sich auf sich selbst besinnen.

Auf die Körperhaltung achten: Wie wir stehen, sitzen und liegen hat Einfluss auf unser Befinden. Deshalb bietet es sich an, einmal bewusst darauf zu achten, wie sich der Körper bei verschiedenen Haltungswechseln anfühlt. Das Ziel: Herausfinden, welche Bewegungen sich gut anfühlen.

Auf eine rückengerechte Umgebung achten: Ob zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs – mit den passenden Möbeln und Gebrauchsgegenständen können wir unsere Rückengesundheit einfach unterstützen. Zu erkennen sind diese am unabhängigen Gütesiegel „Geprüft & empfohlen“ der AGR für besonders rückenfreundliche Produkte.

Wichtig zu wissen: Achtsam zu leben und sich selbst in den Blick zu nehmen ist ein Prozess. Also nicht verzagen, wenn es nicht sofort und nicht auf Knopfdruck klappt.

Tag der Rückengesundheit 2020: Vielfältiges Programm

Vorträge, Mitmachaktionen, Ausstellungen – in ganz Deutschland finden rund um den Tag der Rückengesundheit Veranstaltungen und Schnupperkurse statt. Interessierte erhalten dabei nicht nur detaillierte Informationen zum Thema Achtsamkeit, sondern können auch direkt vor Ort Fragen stellen: Wie kann achtsames Leben dabei helfen, Rückenschmerzen zu reduzieren? Welche Achtsamkeits-Übungen können einfach in den Alltag integriert werden? Experten aus Rückenschulen, Fitness-Zentren, Apotheken, Fachgeschäften und anderen Gesundheitseinrichtungen stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Übersicht über alle Aktionen gibt es im Internet unter www.agr-ev.de/tdr.