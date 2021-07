Krankenkassen zahlen: Die Kur kommt zurück

"Jetzt haben wir die große Chance, diesen Trend umzukehren und die Chance, noch mehr Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, unser Gesundheitsangebot zu nutzen", sagt Tobias Kurz. "Ich freue mich, dass sich unser langjähriger und hartnäckiger Einsatz gelohnt hat", so der Bürgermeister von Bad Füssing. Der Kurort verwöhnt seine Gäste unter anderem mit der größten Thermenlandschaft in Europa. Das legendäre Füssinger Thermalwasser ist der Motor für die Erfolgsgeschichte des Heilbads. Es enthält eine besondere Art von Sulfid-Schwefel und wird vor allem bei Gelenkerkrankungen, Rheuma und Rückenproblemen angewendet.

Bad Füssing bereitet nach den Worten von Daniela Leipelt bereits konkrete Maßnahmen vor, um Stammgäste auf die neuen Möglichkeiten hinzuweisen. "Freuen Sie sich schon heute darauf, in Zukunft wieder auf Basis der Gesetzesänderung durch Ihre Krankenkasse in den Genuss eines Kuraufenthaltes in Bad Füssing zu kommen. Denn es ist vielfach erwiesen, dass das Bad Füssinger Thermalwasser in Kombination mit entsprechenden Therapien einen wesentlichen Beitrag zur Gesundung und Gesundheitsvorsorge leisten kann", lautet eine der Botschaften der geplanten Kampagne.