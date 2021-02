Die Pandemie macht Angst

Auch das Stresslevel in Deutschland stieg in der Pandemie zeitweise deutlich. Während sich Anfang 2020 – also vor Corona – nur rund jeder Fünfte in hohem Maße gestresst fühlte, war es Anfang Dezember jeder Dritte. Vor allem jüngere Menschen, Berufstätige und Menschen mit Kindern im Haushalt klagten über hohen Druck und Anspannung. Bei Frauen lag das Stresslevel im Dezember dabei deutlich höher als bei Männern. Jeder Dritte berichtete zu diesem Zeitpunkt von einer schlechten Schlafqualität, wobei Frauen häufiger betroffen waren als Männer. Insgesamt zeigt die Pandemie einen anhaltend negativen Effekt auf die Lebensfreude: Bereits im „Lockdown Light“ im September 2020 verspürte die Mehrheit der Bürger (59 Prozent) weniger Lebensfreude. Im harten Lockdown Mitte Dezember litten noch mehr Menschen darunter (72 Prozent).

Frauen sind deutlich stärker belastet

Im Allgemeinen stießen Frauen während der Krise häufiger an ihre körperlichen, psychischen und emotionalen Grenzen. Das lag auch daran, dass das Zuhause für viele plötzlich Büro, Kinderbetreuungsstätte, Spielplatz und Ruheort in einem sein sollte. Frauen übernahmen in diesem Szenario mehr Aufgaben als Männer.