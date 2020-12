Auch im Alltag: Bewegung macht glücklich

Wer Treppen steigt, fühlt sich besser

Ein Forschungsteam am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim (ZI), am Institut für Sport und Sportwissenschaft Karlsruhe (KIT) und am Geoinformatischen Institut der Universität Heidelberg untersuchte in einer Studie Alltagsaktivitäten, die den größten Anteil unserer täglichen Bewegung ausmachen. „Schon das alltägliche Treppensteigen kann helfen, sich wach und energiegeladen zu fühlen und damit das Wohlbefinden zu steigern“, so das Fazit der Wissenschaftler Dr. Markus Reichert und Dr. Urs Braun vom ZI.

Besondere Bedeutung haben die Forschungsergebnisse gerade in Hinblick auf die Corona-Pandemie. „Aktuell leiden wir unter starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens und unserer sozialen Kontakte, was sich auf unser Wohlbefinden niederschlagen kann“, betont Heike Tost. Die Professorin leitet die Arbeitsgruppe Systemische Neurowissenschaften in der Psychiatrie am ZI. "Da kann es helfen, öfter mal Treppen zu steigen, um sich besser zu fühlen.“