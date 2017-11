Mohnstreusel mit Zuckerguss

(ergibt 12 Stück)

für den Hefeteig:

325 g Mehl

25 g Hefe

150 ml Milch

1 Eigelb

30 g Zucker

50 g Butter

1/2 TL Salz

für die Mohnfüllung:

300 ml Wasser

100 g Blaumohn

100 g Zwieback

100 g Zucker

100 g Marzipan

für den Streusel:

90 g Zucker

1/2 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

90 g Butter

1/4 Fläschchen Rum-Aroma

150 g Mehl

1/4 Päckchen Backpulver

100 g Zuckerguss

Zubereitung

Aus Mehl, Hefe, Milch, Eigelb, Zucker, Butter und Salz einen Hefeteig bereiten, gut durchkneten und zugedeckt an einem warmen Ort 30-40 Minuten gehen lassen. Nochmals durchkneten. Inzwischen das Wasser aufkochen, den Mohn mahlen und den Zwieback zerbröseln. Alles zusammen mit dem Zucker und dem Marzipan an das heiße Wasser geben, zu einer glatten Masse verarbeiten und abkühlen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf 45 x 45 cm ausrollen, die Mohnfüllung gleichmäßig darauf verteilen und den Teig zweimal einschlagen. Den Mohnkuchen auf ein Backblech setzen. Für den Streusel Zucker, Vanillezucker, Salz, Butter, Rum-Aroma cremig rühren, das mit Backpulver vermischte Mehl unterkneten und zu Streuseln verarbeiten. Die Streusel auf den Kuchen verteilen und den Kuchen bei 200 °C 35-40 Minuten backen. Nach dem Abkühlen mit Zuckerguss bestreichen und in 12 Stücke schneiden.

Pro Stück: 449 kcal (1880 kJ), 8,7 g Eiweiß, 16,8 g Fett, 61,9 g Kohlenhyd-rate