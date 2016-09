Hirschbraten mit Lebkuchensauce, Herbstsalat und Bratäpfeln

Dieses Rezept braucht etwas Vorbereitung, da der Hirschbraten erst ein bis zwei Tage mariniert wird. Umso zarter und köstlicher wird dafür das Fleisch.

für die Marinade:

2 Zwiebeln

2 Möhren

1/4 Sellerieknolle

1 Petersilienwurzel

3 Lorbeerblätter

5 Nelken

8-10 Wacholderbeeren

Pfeffer

Salz

1 EL Zuckerrüben-Sirup

500 ml Rotwein

500 ml Wasser

250 ml Rotweinessig

für den Braten:

2 kg Hirschbraten (aus der Keule)

2-3 EL Butter

1 große Zwiebel

2 Lorbeerblätter

1 Zimtstange

1 EL Koriander

5-6 Nelken

5-6 Wacholderbeeren

Pfeffer

Salz

250 ml Wasser

500 ml Marinade

100 g Lebkuchen

600 g Mehl

6 Eier

150 ml Wasser

600 g Rosenkohl

750 ml Gemüsebrühe

Muskat

100 g roh geräucherter Bauchspeck oder Schinkenspeck

Zubereitung

Das für die Marinade gedachte Gemüse putzen und waschen. Die Zwiebeln schälen und vierteln, Möhren, Sellerie und Petersilienwurzel klein schneiden und alles zusammen mit den Gewürzen, dem Zuckerrüben-Sirup, dem Rotwein, dem Wasser und dem Rotweinessig aufkochen. Abkühlen lassen. Den Hirschbraten vorbereiten und in der Marinade einlegen, so dass das Fleisch bedeckt ist. Kalt stellen und ein bis zwei Tage in der Marinade ziehen lassen. Anschließend das Fleisch aus der Marinade nehmen, abtropfen lassen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Marinade aufheben. Den Hirschbraten in einem großen Bräter in heißer Butter rundum kräftig anbraten. Die Zwiebel abziehen und fein hacken. Zwiebeln und die Gewürze zugeben und mitbraten. Das Fleisch pfeffern und salzen, mit 250 ml Wasser und 500 ml Marinade aufgießen und den grob zerkleinerten Lebkuchen zugeben. Anschließend den Braten im vorgeheizten Backofen bei 200 °C 2 Stunden schmoren, dabei mehrmals wenden, eventuell Wasser und Marinade nachgießen. Inzwischen aus Mehl, Eiern, Wasser und 1 TL Salz einen Spätzleteig anrühren, anschließend etwas ruhen lassen. Den Rosenkohl putzen und waschen. 45 Minuten, bevor das Fleisch fertig wird, in einem großen Topf 2-3 l Salzwasser für die Spätzle erhitzen. Inzwischen den Rosenkohl in Gemüsebrühe bissfest garen, abgießen und abtropfen lassen. Den Bauchspeck fein schneiden und in einem Topf anbraten, den Rosenkohl zugeben, das Gemüse mit etwas Salz und Muskat würzen und warm stellen. Den Spätzleteig portionsweise durch eine Presse in das kochende Salzwasser drücken oder mit einem Spätzlehobel ins kochende Wasser hobeln. Mit einem Schaumlöffel die oben schwimmenden Spätzle herausnehmen, abtropfen lassen und warm stellen. Den Braten aus dem Bräter nehmen, in Alufolie wickeln, ruhen lassen. Die Sauce durch ein Sieb gießen, eventuell nachwürzen. Das Fleisch in Scheiben schneiden, mit Spätzle, Rosenkohl und der Sauce servieren.

Pro Person

1043 kcal (4366 kJ), 95,5 g Eiweiß, 33,6 g Fett, 89,2 g Kohlenhydrate

Herbstsalat

2 Chicorée-Stauden

1 kleiner Kopf Radicchio

100 g Feldsalat

100 g Champignons

2 Möhren

2 EL gehackte Walnüsse

1 Knoblauchzehe

200 g Schmant

2-3 EL Zitronensaft

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Die Salatzutaten putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Chicorée in einzelne Blätter zerlegen, Radicchio in mundgerechte Stücke zupfen, Champignons in Scheiben, die Möhren in Stifte schneiden. Die Salatzutaten anrichten und mit den gehackten Walnüssen bestreuen. Die Knoblauchzehe abziehen und durch die Presse drücken. Aus Schmant und Zitronensaft eine Salatsauce anrühren, mit Knoblauch, Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer abschmecken und zu dem Salat reichen.

Pro Person

137 kcal (573 kJ), 3,6 g Eiweiß, 11,4 g Fett, 4,9 g Kohlenhydrate

Bratäpfel mit Weizenkeim-Füllung

6 mürbe Äpfel

50 g Weizenkeime

50 g gemahlene Haselnüsse

75 g Preiselbeerkompott

2-3 EL Milch

2 EL Blütenhonig

50 Marzipanrohmasse

1 TL Zimt

Butter zum Ausstreichen

Zubereitung

Die Äpfel mit einem Ausstecher großzügig vom Kerngehäuse befreien, der Lochdurchmesser sollte mind. 3 cm betragen. Weizenkeime mit den gemahlenen Haselnüssen, Preiselbeerkompott, Milch, Honig und Marzipanrohmasse vermengen. Mit 1 TL Zimt würzen. Die Masse in die Äpfel füllen, die Äpfel in eine mit etwas Butter ausgestrichene feuerfeste Form setzen und die Bratäpfel im vorgeheizten Backofen bei 200 °C circa 30 Minuten braten.

Pro Person

210 kcal (879 kJ), 3,2 g Eiweiß, 8,9 g Fett, 28,8 g Kohlenhydrate

Gesamt pro Person

1390 kcal (5818 kJ), 102,3 g Eiweiß, 53,9 g Fett, 122,9 g Kohlenhydrate

Gesundheits-Tipp

Artischocke hilft beim Verdauen

Es heißt zwar immer, Wildgerichte seine fettarm, aber bei einem Weihnachtsmenü kommen über die Zubereitung, die Sauce und die Beilagen trotzdem größere Mengen Fett auf uns zu. Und das kann ganz schön auf den Magen schlagen. Hier hilft ein Verdauungscocktail aus 200 ml Tomatensaft und 2 EL Artischocken-Presssaft, z. B. von Schoenenberger, gibt es in der Apotheke. Die Wirkstoffe der Artischocke verbessern die Fettverdauung und regen den Gallenfluss an. Da Artischocken-Presssaft etwas bitter schmeckt, am besten mit Obst- oder Gemüsesaft mischen.