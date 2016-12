E-Zigaretten sind nicht harmlos

Kritiker befürchten zudem eine „Renormalisierung“ des Rauchens, was die Erfolge der Tabakprävention zunichte machen könnte: Schließlich ist der Anteil der Raucherinnen und Raucher seit Jahren rückläufig, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Doch bei den jungen Leuten sind mittlerweile besonders die E-Shishas beliebt. Sie funktionieren wie E-Zigaretten, nur dass das Mundstück einer Wasserpfeife nachgeahmt ist.

Cooles Image

„Die elektronischen Inhalationsgeräte haben ein so cooles Image, dass auch Jugendliche, die Nein zum Tabak sagen, eine E-Zigarette oder E-Shisha ausprobieren“, berichtet Bartsch. Zumal gerade E-Shishas harmlos daherkommen: Sie sind meistens nikotinfrei, bunt bemalt und locken mit süßen oder fruchtigen Aromamischungen. „Es besteht die Gefahr, dass Jugendliche und sogar Kinder über den Weg der E-Zigaretten und E-Shishas zum Tabakrauchen verführt werden“, warnt Suchtexpertin Bartsch.

In Befragungen gaben die meisten Nutzer von E-Zigaretten an, sie zur Entwöhnung vom Tabakrauch einzusetzen. Und tatsächlich gibt es wissenschaftliche Hinweise, dass E-Zigaretten den so genannten Suchtdruck reduzieren können – doch insgesamt ist die Datenlage noch widersprüchlich.

Suchtgefahr durch das orale Ritual

„Als Hilfsmittel für einen Rauchstopp sind die elektronischen Zigaretten wenig geeignet, weil sie das orale Ritual – also das Ziehen an einer Zigarette – aufrechterhalten und damit das Suchtgedächtnis aktivieren“, betont Gabriele Bartsch. Suchtexperten gehen davon aus, dass ein Rauchstopp im Kern eine Verhaltensänderung bedeutet und die Raucherinnen und Raucher sich von eingeübten Rauchmustern verabschieden müssen. „Doch dafür muss man sich entscheiden, gar nicht mehr zu einer Zigarette zu greifen – sei es eine konventionelle oder eine elektrische“, so Bartsch.

Beim Schritt in ein rauchfreies Leben können Programme helfen, wie sie zum Beispiel die AOK mit „Ich werde Nichtraucher“ anbietet. Bartsch: „Sehr starke Raucher, denen es schwerfällt aufzuhören, sollten als zusätzliches Hilfsmittel lieber anerkannte Nikotinersatzpräparate nutzen.“