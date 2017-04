(für 4 Personen)

4 mittelgroße Wirsingblätter

4 runde Ziegenfrischkäse (à 20 g)

1 EL Pinienkerne

1 EL Sonnenblumenkerne

1 EL Honig

Ingwerpulver

Chilipulver

Pfeffer

Salz

2 EL Rapsöl

Zubereitung

Wirsing waschen und in wenig kochendem Salzwasser 20-30 Sekunden blanchieren, herausnehmen und kalt abschrecken. Die Blätter auf einer Arbeitsfläche ausbreiten. Auf jedes Blatt einen Ziegenfrischkäse legen. Pinienkerne und Sonnenblumenkerne in einer Pfanne kurz anrösten, mit dem Honig mischen, pikant mit Ingwer- und Chilipulver würzen und über den Ziegenkäse verteilen. Die Wirsingblätter einschlagen, leicht pfeffern und salzen und in heißem Öl von beiden Seiten jeweils 2 Minuten braten.

Pro Person

113 kcal (473 kJ), 5,6 g Eiweiß, 8,1 g Fett, 4,4 g Kohlenhydrate