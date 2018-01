Tabletten schlucken leicht gemacht

Mit ein paar Tricks lassen sich selbst große Pillen ganz leicht schlucken. Lesen Sie hier, wie es funktioniert.

Forscher des Uniklinikums Heidelberg haben in einer Studie erstmals zwei Techniken überprüft, die das Einnehmen von Tabletten und Kapseln erleichtern sollen. Dazu schluckten 151 gesunde Probanden Placebo-Tabletten und -Kapseln in verschiedenen Größen – zunächst wie sie es gewohnt waren, dann streng nach Anleitung der Wissenschaftler. Rund zwei Drittel der Teilnehmer berichteten anschließend, dass sie so mit den großen Tabletten besser zurechtkamen. Auch große Kapseln machten mit der neuen Schlucktechnik in neun von zehn Fällen keine Probleme mehr.

Tabletten lösen oft Würgereiz aus

Eine Umfrage aus Baden-Württemberg im Jahr 2011 ergab, dass mehr als ein Drittel aller Patienten Probleme bei der Einnahme von Tabletten hat: Sie bleiben im Rachen hängen, lösen Würgereiz oder sogar Erbrechen aus. Beinahe jeder zehnte Betroffene verzichtet daher lieber auf die Medikamente. Bei der aktuellen Studie der Uni Heidelberg gab etwa die Hälfte der Testpersonen an, Tabletten immer nur mit Mühe oder gar nicht schlucken zu können.

Der „Tabletten-Flaschen-Trick“

Bei der Einnahme der Tabletten kam der „Tabletten-Flaschen-Trick“ zum Einsatz. Dabei kommt es darauf an, eine flexible Plastikflasche mit nicht zu enger Öffnung zu verwenden, aus der das Wasser gut eingesaugt werden kann. Die Tablette wird auf die Zunge gelegt, die Lippen dicht um die Flaschenöffnung geschlossen, ein kräftiger Schluck stilles Wasser eingesogen und in einem Zug mitsamt Tablette geschluckt. Der Kopf darf leicht nach hinten geneigt sein. Die Tablette folgt so der Schwerkraft zum Zungengrund und wird beim Schlucken mitgespült.

Der „Kapsel-Nick-Trick“

Die zweite eingesetzte Technik ist der „Kapsel-Nick-Trick„: Auch die Kapsel wird zunächst auf der Zunge positioniert. Dann wird normal aus einem Glas ein Schluck Wasser aufgenommen, allerdings ohne ihn sofort hinunter zu schlucken. Nun neigt man den Kopf nach vorne, Kinn Richtung Brust.

In dieser Position wird geschluckt. Diese Technik eignet sich ausschließlich für Kapseln! Denn sie sind – anders als Tabletten – leichter als Wasser. Bei geneigtem Kopf steigen sie auf in Richtung des jetzt höher liegenden Rachens und lassen sich so leichter schlucken. Im Experiment hatte dank dieser Technik keiner der Probanden mehr Probleme mit den sehr großen Kapseln. Bei etwas kleineren Kapseln berichteten 86 Prozent von einer Erleichterung beim Schlucken.