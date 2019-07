Haut mit Sommersprossen ist empfindlich

Sommersprossen sind ein Zeichen dafür, dass sich das Melanin nicht gleichmäßig verteilt: In manchen Zellen wird mehr gebildet, die charakteristischen braunen Pünktchen entstehen. Die Pigment-Pünktchen zeigen sich vor allem an den Körperstellen, die öfter der Sonne ausgesetzt sind – wie Nase, Stirn, Wangen, Dekolleté oder Arme. „Im Gegensatz zu beispielsweise Muttermalen werden bei Sommersprossen keine neuen Zellen gebildet, sondern nur neuer Farbstoff produziert. Sie können daher nicht entarten“, so Anja Debrodt.

Auf ausreichenden Sonnenschutz achten

Wie viele Sommersprossen sprießen, hängt auch von den Pigmentspeichern in den Hautzellen ab: Je weniger vorhanden sind, desto mehr Sommersprossen kann ein Mensch bekommen. Hellhäutige haben im Schnitt 50 Pigmentspeicher pro Zelle, dunkelhäutige Menschen mehr als 500. Fakt ist: Sommersprossen sind ein Zeichen für eine sonnenempfindliche Haut. „Sommersprossige müssen daher immer auf ausreichenden Sonnen- und UV-Schutz achten. Zum Beispiel sollten sie zwischen 11 und 15 Uhr die Sonne am besten ganz meiden, da dann die Strahlung am intensivsten ist“, so Debrodt.

Als Faustregel gilt: Wer Hauttyp I hat, sollte sich nicht länger als zehn Minuten ohne Schutz in der Sonne aufhalten, bei Hauttyp II sind es maximal 20 Minuten. Sonnencreme sollte dabei mindestens Lichtschutzfaktor 30, besser noch 50 haben. Wachsam sollte man sein, wenn Pigmentflecken sich deutlich verändern, so Debrodt weiter: „Wenn sich beispielsweise die Größe, Form oder Farbe ändert. Ein Alarmsignal ist, wenn sie bluten. Solche Flecken sollte man immer vom Arzt kontrollieren lassen.“

Entfernung per Laser wenig sinnvoll

Wer seine Sommersprossen gar nicht leiden mag, kann zum Beispiel ein gut deckendes Make-up verwenden, um sie etwas zu kaschieren. Bleichcremes sehen Experten eher kritisch. Sie können die Haut vielleicht etwas aufhellen, machen sie aber noch lichtempfindlicher. Manche Menschen lassen sich die Sommersprossen mit einem Laser entfernen, neu entstehende Flecken werden dadurch aber nicht verhindert: „Bei Sonneneinstrahlung produzieren die verantwortlichen Melanozyten neue Pigmente und die Flecken kehren zurück“, erklärt Debrodt. Es gibt auch Menschen, die sind verschossen in Sommersprossen, haben aber selbst keine. Auch hier gibt es Abhilfe: Mit Sommersprossen-Stiften kann sich jeder seine braunen Pünktchen selber malen.

Für Versicherte ab 35 Jahren übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung alle zwei Jahre ein Hautkrebsscreening. Dabei untersucht der Arzt seinen Patienten nach Hautveränderungen und begutachtet die Haut am ganzen Körper – einschließlich des behaarten Kopfes und der Hautfalten.