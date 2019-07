Leistenbruch ist meistens Männersache

Mediziner unterscheiden zwischen einem indirekten und einem direkten Leistenbruch. Der indirekte Leistenbruch ist meist angeboren und betrifft häufig Jungen beziehungsweise junge Männer. Dabei tritt der Bruchsack seitlich in den Leistenkanal ein – an einer Stelle, an der er sich nicht vollständig geschlossen hat – und schiebt sich dann oft durch den Kanal vor, so dass eine Beule seitlich vorne am Bauch zu sehen ist. Die Ursache für einen direkten Leistenbruch liegt in einer Wandschwäche des Leistenkanals: Das Bauchgewebe drückt sich direkt durch die Wand nach vorne. Betroffen sind meist ältere Männer. „In beiden Fällen spielen eine schwache Bauchmuskulatur wie auch ein schwaches Bindegewebe eine Rolle“, sagt Ebel.

Oft ist zu lesen, dass starkes Übergewicht einen Leistenbruch begünstige. Laut dem unabhängigen Gesundheitsportal des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erhöht starkes Übergewicht zwar den Druck im Bauchinnenraum und damit das Risiko für einen Narben- oder Nabelbruch. Bei Leistenbrüchen dagegen scheint Übergewicht keine Rolle zu spielen. Es sei zudem wissenschaftlich nicht geklärt, ob schweres Heben, Husten oder Pressen Leistenbrüche verursacht – wohl aber können diese Belastungen eine bereits vorhandene Hernie vergrößern.

Achtung Notfall!

Patienten, die eine Ausstülpung im Bauch bemerken, sollten sich untersuchen lassen. Wenn Bauchgewebe bis in den Hodensack gelangt, kann auch er stark anschwellen. Ob es sich bei einer Beule im Unterbauch um einen Leistenbruch handelt, kann der Arzt in der Regel recht schnell feststellen: Wenn sich der Bruch in den Bauchraum zurückschieben lässt, ist die Diagnose klar. Auch wenn sich die Beschwerden beim Husten oder Pressen verstärken und im Liegen nachlassen, spricht das für einen Leistenbruch. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung für die Diagnose hilfreich.

Meistens ist ein Leistenbruch ungefährlich. Doch in seltenen Fällen sind lebensbedrohliche Komplikationen möglich. Dann nämlich, wenn im Bruchsack Teile von Eingeweiden eingeklemmt werden, zum Beispiel ein Stück Darm. In der Folge kann es zu einem Darm­verschluss kommen. Dabei kann das vorgestülpte Gewebe absterben und eine lebensgefährliche Bauchfellentzündung verursachen. Deshalb muss eine eingeklemmte Leistenhernie innerhalb weniger Stunden operiert werden. Alarmierende Symptome sind plötzlich einsetzende heftige Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen.