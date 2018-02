Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster

Zutaten für den Kaiserschmarren und den Zwetschgenröster

(für 4 Personen)

150 g Weizenmehl

50 g Zucker

1/2 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier (Gew.-Kl. M)

250 ml Milch

1 TL Zitronensaft

1-2 Tropfen Bittermandelaroma

50 g Butter

50 g Rosinen

Puderzucker

1 Glas eingemachte Pflaumen (Füllmenge 680 g)

1 Stange Zimt

2 Nelken

Zubereitung

Mehl, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel geben und gut mischen, Eier und Milch zugeben und zu einem glatten, klumpenfreien Teig verrühren. Den Teig 10 Minuten quellen lassen, erst dann Zitronensaft und Bittermandelaroma zugeben. Die Hälfte der Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Hälfte des Teiges und die Hälfte der Rosinen in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun backen. Den „Schmarren“ mit zwei Kochlöffeln in kleine Stücke zerreißen. Die Stücke noch einmal wenden und vermengen. Die restliche Butter erhitzen und den Rest des Teigs genauso verarbeiten. Den Kaiserschmarren anschließend mit Puderzucker bestreuen. Für den Zwetschgenröster die eingemachten Pflaumen mit der Aufgussflüssigkeit in einen Topf geben, mit den Gewürzen kurz aufkochen und zum Kaiserschmarren servieren.

Pro Person

465 kcal (1946 kJ), 10,8 g Eiweiß, 16,1 g Fett, 64,6 Kohlenhydrate