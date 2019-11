Hepatitis auf Reisen – nicht immer sieht man die Gefahr

Die Aussicht auf einen erholsamen Urlaub im Warmen ist immer ein Grund zur Vorfreude. Um die freie Zeit entspannt genießen zu können, sollte man sich frühzeitig um die reisemedizinische Vorsorge kümmern. Dazu gehört auch der Schutz gegen Virushepatitis, einer Erkrankung der Leber. Hepatitis kann durch verschiedene Arten von Viren (A, B, C, D und E) ausgelöst werden. Gegen die Arten A und B gibt es Impfungen.

Warum ist der Hepatitis-Schutz vor allem auf Reisen wichtig?

Hepatitis ist eine der häufigsten Reisekrankheiten und kann sowohl bei Nah- als auch bei Fernreisen übertragen werden. Hepatitis-A-Risikogebiete sind neben tropischen und subtropischen Gegenden auch Mittelmeerländer und Länder Osteuropas. Hepatitis B kommt praktisch in allen Teilen der Welt vor, wobei das höchste Infektionsrisiko für Reisende in Afrika südlich der Sahara sowie in Ost- und Südost-Asien besteht.

Worauf sollte man im Urlaub achten, um eine Übertragung von Hepatitis-Viren zu vermeiden?

Das Hepatitis-B-Virus wird über alle Körperflüssigkeiten übertragen, insbesondere bei engen körperlichen Kontakten. Hepatitis A kann über Lebensmittel wie rohen Fisch und Meeresfrüchte, fäkaliengedüngtes Gemüse, aber auch über verunreinigtes Trinkwasser übertragen werden. Schutzmaßnahmen vor Ort sind kaum möglich. Da diese beiden Erkrankungen nicht sicher vermieden werden können, ist eine Schutzimpfung vor der Abreise ratsam.

Was muss ich bei einer Impfung beachten?

Eine Hepatitis-A-Impfung ist noch kurz vor der Abreise möglich. Ein Hepatitis-B-Schutz kann innerhalb von vier Wochen vor Abreise erreicht werden, da hierfür mehrere Impfungen vor Reiseantritt notwendig sind. Alle noch benötigten Teilimpfungen sollten spätestens nach der Rückkehr verabreicht werden, um einen Langzeitschutz zu gewährleisten und auch in Zukunft entspannt reisen zu können.

Wo kann ich mich über Hepatitis informieren?

Für allgemeine Fragen ist der Hausarzt der beste Ansprechpartner. Bei länger geplanten Reisen sollte man darüber hinaus am besten ca. fünf Wochen vor Abreise mit einem Tropen- oder Reisemediziner über die notwendigen Reiseimpfungen sprechen. Vorab können sich Interessierte auf der Seite des reisemedizinischen Infoservices Fit-for-Travel ausführlich informieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

→ auf Lebensmittelhygiene achten: Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich waschen, auf Meeresfrüchte verzichten, kein Leitungswasser trinken;

→ Körperkontakt eingrenzen: kein Händeschütteln, Umarmen, Küssen;

→ Verhütung: bei sexuellen Kontakten auf konsequenten Gebrauch von Kondomen achten;

→ Impfen lassen: eine Impfung bietet den bestmöglichen Schutz vor Hepatitis-Viren.

Weitere Informationen zur Gesundheitsvorsorge bei Reisen finden Sie auf www.fit-for-travel.de.

