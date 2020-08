So können Sie Migräne-Anfällen vorbeugen

Unter Migräne leiden Millionen Menschen. Lesen Sie, wie man quälenden Migräne-Anfällen vorbeugen kann.

Starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Lichtscheu: Migräne ist oft so schlimm, dass nur der Rückzug ins dunkle Schlafzimmer bleibt. Doch es gibt Trost - Betroffene können den Migräne-Attacken vorbeugen. Bei der Anfall-Prophylaxe stehe das Erkennen und Vermeiden der sogenannten Migräne-Trigger an erster Stelle, sagt Professor Dr. Christian Wöber: "Generell günstig sind regelmäßige Mahlzeiten, ausreichend Trinken und ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus", so der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Wiener Universitätsklinik. "Aber jede Patientin, jeder Patient mit Migräne hat auch individuelle Auslöser wie hormonelle Einflüsse, Stress oder Alkohol. Nur wer seine persönlichen Auslöser wirklich kennt, kann sie vermeiden."

Zwischen 10 und 15 Prozent der Deutschen leiden unter Migräne. Manche trifft es nur einige Male im Jahr, andere gleich mehrmals im Monat. Professor Wöber kennt die neurophysiologischen Zusammenhänge des schmerzhaften Geschehens: "Auslöser ist eine Fehlschaltung in bestimmten Regionen des Gehirns, die eine Entzündungsreaktion in der Hirnhaut auslöst. Folge sind die typischen pochend-pulsierenden Kopfschmerzen."

Warum man den Migräne-Anfällen vorbeugen sollte

Zur wirksamen Behandlung der Migräne erachtet Christian Wöber es für unerlässlich, dass die Betroffenen einen Kopfschmerzkalender führen. Wird daraus ersichtlich, dass im Durchschnitt mehr als drei Migräneanfälle pro Monat auftreten oder dass die Medikamente nicht gut wirken, sind prophylaktische Maßnahmen angezeigt: Wer so stark betroffen ist, sollte unbedingt weiteren Migräne-Anfällen vorbeugen.

Denn: "Eine zu häufige Anwendung von Akut-Therapeutika hat eine weitere Zunahme der Kopfschmerzen zur Folge. Es entwickelt sich ein medikamentenbedingter Kopfschmerz", warnt Wöber. Daher sei es wichtig, darauf zu achten, Schmerzmittel und Migräne-Medikamente an nicht mehr als acht Tagen pro Monat einzunehmen. Ziel jeder Migräneprophylaxe ist es, die Attacken-Häufigkeit um mindestens 50 Prozent zu reduzieren, so Professor Wöber: Bei der Auswahl vorbeugender Mittel sei nicht nur deren Wirksamkeit wichtig, sondern auch ihre Verträglichkeit und Sicherheit.