(für Veganer geeignet)

(für 4 Personen)

375 g Bio Reis

1 kg Gemüse der Saison, wie z. B.:

2 Tomaten

2 kleine Zucchini

1 gelbe Paprikaschote

1 Fenchelknolle

4 Frühlingszwiebeln

100 g Champignons

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

4 EL Avocadoöl (z. B. von Neuseelandhaus)

1 TL gerebelter Oregano

1/2 TL Rosmarin

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

3 Zweige Basilikum

1 Zweig Majoran

Zubereitung

Das Gemüse putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Die Tomaten achteln, die Zucchini längs hobeln, die Paprikaschote und den Fenchel in Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln quer in 2-3 cm lange Stücke, die Champignons in Scheiben schneiden. Zwiebeln in Ringe, Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Den Reis nach Packungsanweisung zubereiten. Inzwischen das Avocadoöl (verträgt auch hohe Temperaturen) in einer großen Pfanne erhitzen und den Knoblauch darin andünsten. Oregano und Rosmarin zugeben, anschließend das Gemüse unter mehrmaligem Wenden 10-15 Minuten in der Pfanne dünsten, mit Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer würzen. Den Reis unter das Gemüse heben und kurz miterhitzen. Die Basilikum- und Majoranblättchen abzupfen und das Gericht damit bestreuen. Hierzu schmeckt eine Tasse Säure-Basen-Tee. Der ideale Begleiter einer ausgewogenen Ernährung zur Unterstützung eines ausgeglichenen Säure-Base-Haushalts.

Pro Person

472 kcal (1976 kJ), 11,4 g Eiweiß, 12,7 g Fett, 77,8 g Kohlenhydrate

Das ideale Öl für Pfanne und Salate

Avocadoöl wird aus dem Fruchtfleisch vollreifer Avocados gewonnen. Es hat einen extrem hohen Rauchpunkt (255 °C) und verträgt scharfes Anbraten mit sehr hohen Temperaturen. Es ist daher ideal für Pfannen- und Wokgerichte. Durch sein mildes, leicht nussiges Aroma schmeckt es sehr gut an Salaten. Avocadoöl enthält neben Vitaminen und Phytosterolen einige wertvolle Fettsäuren, die die Zellen unseres Körpers schützen und sich damit positiv auf unsere Herzgesundheit auswirken können. Ernährungsexperten sind begeistert von seiner Fettsäurezusammensetzung: der hohe Anteil einfach ungesättigter Ölsäure macht es zu einem idealen Öl für die cholesterinbewusste Ernährung.