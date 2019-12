Das sind die beliebtesten Weihnachtsgeschenke

Geben ist seliger als nehmen. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Weihnachtsgeschenke? In einer aktuellen Umfrage ging das Reisegutschein-Portal www.tripz.de dieser Frage auf den Grund.

Zu keinem anderen Anlass beschenken die Deutschen ihre Liebsten so großzügig wie zu Weihnachten: Vom Parfüm über Kleidung bis hin zu Smartphones und Fernsehern türmen sich unterm Baum die Präsente. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Weihnachtsgeschenke? Und was möchten die Menschen selber gerne geschenkt bekommen? Und wie viel möchten die Bundesbürger für ihre Präsente ausgeben?

Das Ergebnis verblüfft: Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2019 sind – Gutscheine. Fast 50 Prozent der Befragten wollen dieses Jahr als Hauptgeschenk einen Gutschein unter den Baum legen. So möchten diese Menschen wohl der Gefahr entgehen, mit ihrem Geschenk nicht den Geschmack der Liebsten zu treffen. Auf Platz zwei stehen Lebensmittel wie vor allem Süßwaren, dicht gefolgt von Parfüm, Geld, Büchern und Elektronik.

Beim Thema Reisen kommen viele ins Grübeln

Die wohl größte Diskrepanz zwischen Wunsch und Erfüllung zeigt sich beim Geschenke-Thema „Reisen“: Während sich fast die Hälfte der Befragten über einen Überraschungstrip zur Bescherung freue würde, planen nur 13 Prozent, ihre Liebsten tatsächlich in den Urlaub zu schicken. Die Ursachen für die Scheu vor Urlaubsgeschenken sind vielfältig: 48,5 Prozent der Teilnehmer geben an, nicht zu wissen, wo es günstige Reiseangebote gibt. Auch die Ungewissheit über die Wünsche des Beschenkten spielen eine Rolle: 47 Prozent wissen nicht, wohin der Beschenkte gerne reisen würde.

Yeliz Lindemann von www.tripz.de erklärt: „Sowohl Geschenkgutscheine als auch spontane Kurzauszeiten liegen im Trend, warum nicht also beides miteinander verbinden? Reisegutscheine ohne Terminbindung bieten die ideale Möglichkeit, die Liebsten direkt zu beschenken und später ganz entspannt den passenden Reisezeitpunkt gemeinsam auszuwählen.“

Viele geben bis zu 500 Euro für Geschenke aus

Beim Geschenkebudget geizen die Deutschen nicht und kurbeln so das Weihnachtsgeschäft an: Über die Hälfte der Befragten gibt bis zu 300 Euro für Weihnachtsgeschenke aus, 21 Prozent geben bis zu 500 Euro aus, und acht Prozent kommen sogar auf über 500 Euro. Die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke liegen damit in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die meisten Menschen beschenken vier bis sieben Personen. Ganz vorne dabei sind der Partner, die Eltern, eigene Kinder sowie Freunde und Bekannte. Auch Haustiere können sich freuen – 14 Prozent der Umfrage-Teilnehmer beschenken auch ihre Hunde oder Katzen.

Stationärer und digitaler Handel ergänzen sich

Rund 90 Prozent der Befragten kaufen ihre Geschenke online. Aber fast 80 Prozent möchten dennoch auf das stimmungsvolle Einkaufserlebnis in festlich geschmückten Innenstädten und Geschäften nicht verzichten. Auch auf dem Weihnachtsmarkt stöbern 18 Prozent der Umfrage-Teilnehmer nach originellen Weihnachtsgeschenken.

Gute Zeitplanung garantiert den Erfolg: Die meisten Menschen sind gut vorbereitet und kaufen ihre Geschenke mehr als einen Monat vor dem Fest oder gehen in der Adventszeit auf die Suche. Die Schnäppchentage Black Friday und Cyber Monday nutzen nur sieben Prozent der Teilnehmer. Last-Minute-Shopping mögen die Allerwenigsten: Auf den letzten Drücker am 23. oder 24. Dezember kauft nur ein Prozent der Befragten noch Geschenke.