Arbeitsplatz: Ungewissheit kann krank machen

Wer seinen Arbeitsplatz als unsicher empfindet, kann darunter leiden wie unter einer körperlichen Krankheit. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie hin.

Auslöser für arbeitsbedingten Stress haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen: Befristete Arbeitsverhältnisse, Entlassungswellen in Unternehmen oder Kurzarbeit lassen den eigenen Arbeitsplatz als permanent bedroht erscheinen. Aber auch unfreiwillige Änderungen bei Arbeitsbedingungen und -inhalten, wie etwa die Versetzung in ein neues Team, können zu Arbeitsunsicherheit führen.

Im Rahmen einer Langzeit-Studie wurden 1.800 Arbeitnehmer aus Süddeutschland befragt. Zum Zeitpunkt der Erstbefragung waren alle Teilnehmer noch berufstätig; fast 40 Prozent von ihnen gaben jedoch an, sich oft oder manchmal Sorgen zu machen, die derzeitige Arbeitsstelle behalten zu können. Als dieselben Teilnehmer durchschnittlich 20 Jahre später erneut befragt wurden, waren alle bereits im Ruhestand. Die Gruppe derjenigen, die zuvor über Arbeitsunsicherheit geklagt hatte, wies jedoch ein deutlich vermindertes Wohlbefinden auf. Vermindertes Wohlbefinden gilt als Risikofaktor für die seelische und körperliche Gesundheit.

Unsicherer Arbeitsplatz verursacht Stress

„Das Risiko für ein vermindertes Wohlbefinden war in dieser Gruppe um 43 Prozent erhöht“, erläutert Amira Barrech, Expertin für Arbeit und Gesundheit vom Universitätsklinikum Ulm. Dieser Zusammenhang blieb auch dann bestehen, wenn eine Reihe möglicher Störfaktoren wie etwa die Art der Arbeit oder das Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten berücksichtigt wurden.

Die Verbindung zwischen Arbeitsunsicherheit und langfristig vermindertem Wohlbefinden sehen die Wissenschaftler im Stress, der durch die unsichere Arbeitssituation ausgelöst wird. Vor allem länger andauernde Unsicherheitsmomente führen demnach zu einer Häufung kurzfristiger Stressreaktionen wie etwa Bluthochdruck oder körperlicher und seelischer Anspannung. Daraus können sich auch länger anhaltende gesundheitliche Probleme ergeben, die wiederum das Wohlbefinden beeinträchtigen.

Negative Folgen für die Gesundheit

„Veränderungen sind heute ein unvermeidbarer Bestandteil des Arbeitslebens, und sie haben durchaus auch positive Aspekte“, sagt Barrech. Trotzdem könne sich das Ausmaß an Unsicherheit, das von diesen Veränderungen ausgeht, negativ auf die Gesundheit auswirken und sollte reduziert werden.

Eine Schlüsselrolle falle dabei den direkten Vorgesetzten zu. Diese hätten nicht nur Einfluss auf das Arbeitsumfeld, sondern seien auch eine wichtige Informationsquelle. Als solche könnten sie dazu beitragen, dass Veränderungsprozesse für den Arbeitnehmer überschaubarer und berechenbarer werden. „Umfassende und zeitnahe Kommunikation ist ein essenzieller Baustein zur Vermeidung von Arbeitsunsicherheit“, sagt Barrech. Auch der betroffene Arbeitnehmer könne aktiv werden: Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen oder Zusatzqualifikationen zu erwerben, stärke das eigene Kontrollerleben und verringere die wahrgenommene Abhängigkeit von der aktuellen Arbeitsstelle. Außerdem könnten Meditation oder Sport zur Stressreduktion beitragen.