Dank Seniorenhandy digital mithalten

Die Corona-Pandemie machte klar, wie wichtig ein Smartphone heute ist: So konnten ältere Menschen nur per Video-Telefonie oder Chat mit Kindern und Enkelkindern auch über Distanz verbunden bleiben. Viele Best Ager kommen jedoch mit den komplizierten Smartphones nicht zurecht. Ihnen kann ein spezielles Seniorenhandy helfen, erklärt Dr. Susanne Droste.