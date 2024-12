Migräne ist weit verbreitet: Nach Erhebungen des Robert Koch-Instituts leiden fast 15 Prozent der Frauen und rund 6 Prozent der Männer in Deutschland unter der neurologischen Erkrankung. Migräneanfälle sind nicht nur wegen der starken Kopfschmerzen eine Qual – zusätzlich tritt oft Übelkeit, Lichtscheu und hohe Lärmempfindlichkeit auf. Insgesamt ist die Lebensqualität deutlich vermindert: Das Leben wird unplanbarer, Verabredungen müssen kurzfristig gecancelt werden, Betroffene können (mal wieder) nicht zur Arbeit gehen oder über Stunden nur im Dunkeln liegen. Die Dauer der Attacken kann unbehandelt zwischen vier und 72 Stunden variieren. Bei Kindern sind sie meist kürzer und können auch ganz ohne Kopfschmerzen verlaufen, typische Symptome sind in ihrem Fall eher heftige Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Auch viele Erwachsene leiden während eines Migräneanfalls unter Übelkeit.

Trotz dieser starken Beeinträchtigungen wird Migräne oft nicht effektiv behandelt. Manche Patienten denken sogar: „Da kann man eh nicht viel machen.“ Doch das stimmt nicht, die Medizin kennt heute viele wirksame Mittel gegen Migräne. Wer wiederholt unter Kopfschmerzen leidet, die sich pulsierend oder klopfend anfühlen, von einer Seite des Kopfes ausgehen und sich bei Bewegung verstärken, sollte sich nicht dauerhaft selbst behandeln, sondern unbedingt den Arzt aufsuchen. Denn es ist wichtig, eine genaue Diagnose zu bekommen.

Die richtigen Medikamente einnehmen

Stellt der Arzt tatsächlich eine Migräne fest, kann der Patient akute Anfälle mit geeigneten rezeptfreien Schmerzmitteln selbst behandeln. Als häufigstes Mittel gegen Migräne wird der Wirkstoff Ibuprofen genutzt; etwa jede*r fünfte Patient*in greift zu Paracetamol, jede*r zehnte zu einem Präparat mit Acetylsalicylsäure. Lediglich sieben Prozent der Betroffenen nehmen ein Triptan ein – obwohl Triptane die wirksamsten Mittel gegen Migräne sind, wie eine Arbeitsgruppe von internationalen Wissenschaftlern in einem großen Vergleich von Medikamenten zur Behandlung akuter Migräneattacken zeigen konnte.

Zur Linderung von Übelkeit und Erbrechen im Rahmen einer Migräneattacke eignen sich die sogenannten Antiemetika. Auch in dieser Arzneimittelgruppe sind einige Wirkstoffe rezeptfrei erhältlich - wie zum Beispiel Dimenhydrinat und Diphenhydramin. Muss es also schnell gehen und haben Betroffene noch keine neurologische Anlaufstelle, können freiverkäufliche Mittel gegen Migräne im Akutfall schnell und zuverlässig helfen. Sowohl Triptane als auch Antiemetika sind rezeptfrei und unmittelbar in der Apotheke erhältlich. Auch Kindern kann bei migränebedingter Übelkeit und Erbrechen geholfen werden: Geeignete Medikamente können sie bereits ab einem Körpergewicht von sechs Kilogramm einnehmen.