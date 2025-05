Urlaub am Wilden Kaiser lohnt sich: nicht nur für Bergdoktor-Fans

Umgeben von einem malerischen Natur- und Bergpanorama liegen die vier Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll. Die Ferienregion Wilder Kaiser lädt zu einem vielfältigen Mix an Aktivitäten ein. Neben einem Besuch beim Bergdoktor gibt es viele gute Gründe für einen Trip nach Tirol.

Grüne Anreise und freie Fahrt vor Ort

Um die wertvolle Natur zu bewahren, belohnt die Ferienregion Wilder Kaiser jeden Gast mit einem Bonus, der mit der Bahn anreist und in einem der teilnehmenden Betriebe wohnt. Dabei bieten Mobilitätsexpert*innen der Region Unterstützung bei der Wahl der schnellsten und günstigsten Bahnverbindung und helfen bei der Buchung. An den international angebundenen Bahnhöfen Kufstein oder Wörgl wartet ein kostenfreier Shuttle für die Fahrt zur Unterkunft. Vor Ort genießen Gäste ein umfangreiches und ebenfalls kostenfreies Mobilitätsangebot. Ausflugsziele und Wanderstartpunkte sind mit dem KaiserJet, den Wander- und Bäderbussen oder regionalen Bussen erreichbar.

Vielfältige Angebote für Familien

Familienfreundliche Aktivitäten in der Ferienregion Wilder Kaiser machen den Urlaub am Berg auch für die Youngsters attraktiv. Die Pony Alm in Going, Ellmi’s Zauberwelt in Ellmau, die Kaiserwelt in Scheffau und das sogenannte Hexenwasser in Söll sind größtenteils sowohl mit Kinderwagen als auch für Rollstuhlfahrer*innen befahrbar und durch Panoramawege miteinander verbunden. Außerdem gibt es ausgewählte Wanderrouten, die besonders familientauglich sind. Schnupperklettern in der Halle, eine Wanderung mit Lamas oder ein erfrischendes Bad im Hintersteiner See sind weitere Angebote für Klein und Groß.

Wellness und Waldbaden

Sauna, Massage, Schwimmen, Dampfbad oder einfach nur von der Ruheliege aus den Ausblick genießen – in der Ferienregion Wilder Kaiser kann man die Seele baumeln lassen. Für alle zugänglich ist das KaiserBad Ellmau: In der Wasser- und Thermallandschaft ist der Sauna-Warmwasserpool ein heißer Tipp: Von hier aus öffnet sich der Blick bis hinauf zu den Gipfeln. Wer Naturwellness in trockener Umgebung bevorzugt, schöpft beim Waldbaden in Scheffau Kraft.

Naturschutz und Nachhaltigkeit

Der sorgsame Umgang mit der Umwelt und die Erhaltung von Lebensräumen und Artenvielfalt haben am Wilden Kaiser Priorität. Seit über 60 Jahren ist das Kaisergebirge Naturschutzgebiet. Zahlreiche Projekte dienen seither dem Schutz von Flora und Fauna. Hierzu gehört auch das Projekt „Grüne Anreise“: Für die umweltfreundliche Bahnanreise erhalten Urlauber*innen unter anderem Rabatt auf den Skiverleih im Winter und den Bikeverleih im Sommer.

Vielseitiges Bergsportangebot

Die markanten Felsformationen des Kaisergebirges sind das Wahrzeichen der Region Wilder Kaiser in Tirol. Durch Bergwälder, Almwiesen und Geröllfelder führen Wander- und Bergwege bis zum Fuße steiler Felswände und auf imposante Gipfel. Die gegenüberliegenden, sanft ansteigenden Grasberge der nördlichen Kitzbüheler Alpen sind dank Seilbahnen und auf Panoramawegen anstrengungsfrei zu bewandern und bieten einen spektakulären Ausblick auf die Felskrone des Wilden Kaisers. Von der gemütlichen Hüttenwanderung bis zur anspruchsvollen Gipfeltour – in der Region Wilder Kaiser finden alle Wanderbegeisterten eine passende Route.

Auch für Klettersportfans herrschen hier optimale Bedingungen. Die Übungsfelsen eignen sich für erste Kletterversuche. Höher gelegene Wände im obersten Schwierigkeitsgrad fordern Sportkletternde heraus. Erlebnisreiche alpine Kletterrouten fehlen genausowenig wie Angebote zum Canyoning, Rafting und Paragleiten.

Laufen auf jedem Niveau

Ob gemütliche Forststraße für Trailrunning-Neulinge, sich steil hinauf bzw. hinab schlängelnde, technisch anspruchsvolle Trails oder gar Strecken mit Skyrace-Charakter über die Gipfel des Kaisermassivs: Laufmöglichkeiten gibt es jede Menge.

Wanderherbst und Wintersportangebote

Während die einen noch den goldenen Wanderherbst genießen wollen, sehnen andere schon die ersten Schneeflocken herbei. Noch bis Ende Oktober bringen die Seilbahnen Wanderfreudige hoch hinaus. Einen guten Monat später geht bereits der Winterbetrieb los. 82 Bergbahnen und Lifte erschließen 270 Pistenkilometer auf über 1.800 Metern Seehöhe. Auf den über 80 Hütten gibt’s Schmankerl aller Art, meist sogar aus der eigenen Lebensmittelproduktion. Wer nicht Skifahren mag. der kann Winter- und Schneeschuhwandern, Eislaufen, Rodeln oder Langlaufen.

Ein Besuch beim Bergdoktor

Für Fans vom Bergdoktor ist der Besuch der Drehorte ein Urlaubs-Highlight. So ist etwa der auf 1.000 Metern Seehöhe gelegene "Gruberhof" im Film der elterliche Bergbauernhof und das Wohnhaus vom Bergdoktor, seiner Mutter, seinem Bruder Hans und seiner Tochter Lilli. Wenn nicht gerade das Bergdoktor-Team dort eingezogen ist, heißt der Hof "Köpfing" und gehört der Familie Mayr, die ihn auch bewirtschaftet.

Das Bauernhaus und seine Panorama-Frühstücksterrasse mit einzigartigem Ausblick auf das gesamte Kaisergebirge und zur Hohen Salve gegenüber sind längst zu einem Markenzeichen der Fernseh-Serie geworden. Um die Privatsphäre der Hofbewohner zu wahren, kann man sich online oder bei der Tourismus Info in Söll für eine geführte Tour mit dem Traktor zum Wohnhaus der "Grubers" anmelden. Falls die Traktorfahrten ausgebucht sind, können Sie den Hof auch zu Fuß erreichen (ohne Voranmeldung) - bitte beachten Sie die Öffnungszeiten.