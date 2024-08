Wie Eltern den Kita-Start feinfühlig begleiten können

„Es kann durchaus einige Zeit dauern, bis sich das Kind in der neuen Betreuungssituation eingefunden hat und sich wohlfühlt. Seien Sie sich dessen bewusst und nehmen Sie sich Zeit“, rät die Erziehungsberaterin Martina Kokorsch. Eltern sollten ihr Kind nach dem Kita-Start in Absprache mit der Fachkraft anfangs in die Gruppe begleiten und die tägliche Aufenthaltsdauer des Kindes vor Ort langsam steigern – auch wenn es von Anfang an gut läuft.

„Die schrittweise Eingewöhnung vermeidet Überforderung und unterstützt das Kind dabei, im eigenen Tempo Vertrauen zu den neuen Bezugspersonen vor Ort aufzubauen“, so die Expertin der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg). „Die Person, die das Kind begleitet – ob Mutter, Vater, Oma oder Opa – sollte präsent sein, sich aber zurücknehmen und beispielsweise nicht aktiv am Spielen teilnehmen, sodass das Kind die sichere Basis spürt und gleichzeitig frei für neue Kontakte ist.“

So können Eltern ihrem Kind beim Kita-Start helfen