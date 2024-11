Der Titel „Europäische Weihnachtshauptstadt“ ehrt Städte, die sowohl christliche Weihnachtstraditionen als auch Werte wie Toleranz, Integration und Nächstenliebe würdigen. Die „Brünner Weihnacht“ wird als Festival von 22. November bis 23. Dezember 2024 das gesamte Stadtzentrum stimmungsvoll beleben. Die Weihnachtsmärkte mit täglichen Musikprogrammen erstrecken sich über alle vier zentralen Plätze und in die angrenzenden Straßen – darunter bezaubernde Orte wie der Freiheitsplatz, der Krautmarkt oder der Innenhof des alten Rathauses. Hunderte von Ständen bieten traditionelle Handwerksprodukte und originelle Design-Geschenke. Zusätzlich wird die Stadt anlässlich der Feierlichkeiten mit künstlerischen Installationen aus Upcycling-Materialien von der lokalen Kunstszene geschmückt.

Brünn sprüht vor Charme aus vergangenen Zeiten und beeindruckt durch seine historischen Bauten und festliche Atmosphäre. Die „Brünner Weihnacht“ bietet zudem einzigartige gastronomische Spezialitäten, die direkt auf den Weihnachtsmärkten von lokalen Betrieben angeboten werden. Als erste Stadt der Tschechischen Republik hat Brünn ein Pfandsystem für Verpackungen im gesamten Zentrum eingeführt, sodass man die kulinarischen Highlights mit gutem Gewissen genießen und das Pfand für einen guten Zweck auch spenden kann.

Valkenburg: Mehr als nur Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsstadt Valkenburg bei Maastricht bietet eine einzigartige Atmosphäre – und das nicht nur oberirdisch. Hier gibt es auch Weihnachtsmärkte unter der Erde: Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, an den Weihnachtsständen in den anheimelnden Grotten vorbeizubummeln. Und davon gibt es gleich mehrere: So schlängeln sich zum Beispiel unter der Burgruine von Valkenburg jahrhundertealte Gänge durch das gelbe Mergelgestein. In dieser Höhle, der Fluweelengrot, baut ebenso ein Weihnachtsmarkt seine Büdchen auf wie in den stimmungsvoll ausgeleuchteten Gängen der Gemeindegrotte (Gemeentegrot): Europas größter unterirdischer Weihnachtsmarkt öffnet sein schier unendliches Labyrinth vom 15. November bis 29. Dezember 2024.

Daneben gibt es aber auch noch die Weihnachtsmärkte im MergelRijk: das unterirdische Tunnelsystem wird zur Weihnachtszeit zur attraktiven Höhle voller Lichter und Weihnachtsstatuen. Einen Besuch in Valkenburg sollten Sie allerdings vorbereiten: In den Grotten gibt es keine Kassen, Eintrittskarten für die unterirdischen Weihnachtsmärkte müssen im Voraus online gekauft werden.

Brügge im Winter: Es werde Licht!

Das belgische Brügge ist immer eine Reise wert. Aber während der Winterlichter bietet die Stadt neben ihren prachtvollen gotischen Bauwerken ein ganz besonderes Erlebnis: Der drei Kilometer lange Lichtweg führt an einzigartigen Lichtinstallationen vorbei, die besondere Orte in wundervollem Glanz erstrahlen lassen. Natürlich gibt es außerdem die beiden traditionellen Weihnachtsmärkte im Zentrum. Ein weiteres Highlight für alle sportlichen Besucher ist das Eislaufen auf dem „See der Liebe“.

Faszinierende Bergweihnacht und sieben Weihnachtsmärkte in Innsbruck

Sieben Christkindlmärkte und der über 17 Meter hohe Kristallbaum – die Bergweihnacht in Innsbruck ist wirklich etwas Besonderes. Das weihnachtliche Flair erstreckt sich von der Stadt bis hinauf zum Bergisel und zur Hungerburg. Der Christkindlmarkt in der Altstadt liegt zentral direkt vor dem Wahrzeichen Innsbrucks, dem Goldenen Dach. Mit seinen liebevoll gestalteten Ständen lässt der Markt die historischen Gebäude in weihnachtlichem Licht erstrahlen. Die Aussichtsterrasse bietet zudem einen beeindruckenden Blick über die Altstadt.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das 20-jährige Jubiläum der Ries:innen: Diese übergroßen Figuren, die in der Riesengasse zu finden sind, führen die Besucher:innen in die Welt der Tiroler Sagen. Neben Gestalten wie dem Riesen vom Gnadenwald, dem Riesen Haymon, dem Riesen vom Glungezer und der Frau Hitt feiert der neue Riesenkönig Serles sein Debüt.