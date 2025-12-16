Was tun gegen Cellulite?

Cellulite ist für etwa 90 Prozent aller Frauen ein altbekanntes Thema. Die unliebsamen Dellen an Oberschenkel und Po sind zwar harmlos. Doch sie beeinflussen oft das Selbstwertgefühl. Lesen Sie hier, wie sich die Hautstruktur verbessern lässt.

Weniger Cellulite, festeres Bindegewebe: Wer wünscht sich nicht eine glattere, straffere Haut? Cellulite entsteht, wenn das Bindegewebe unter der Haut schwächelt und die Durchblutung nicht optimal ist, was die Haut uneben erscheinen lässt. Dass Cellulite fast ausschließlich Frauen betrifft, liegt am speziellen Aufbau ihrer Haut. Das weibliche Bindegewebe ist wesentlich elastischer als das männliche: Während die Faserstränge beim Mann über Kreuz verlaufen und ein stabiles Netz bilden, sind sie bei Frauen parallel angeordnet, damit sich die Haut bei einer Schwangerschaft optimal dehnen kann.

Der Nachteil: Wenn die Fettzellen in der Unterhaut wachsen und anschwellen, können sie sich durch das labile Fasergeflecht hindurchzwängen – so entstehen die typischen Dellen an Oberschenkeln, Po oder Bauch. Sie sind für viele Frauen ein Ärgernis. Eine Mehrzahl der Betroffenen möchte Cellulite gerne wieder loswerden. Aber was hilft überhaupt dagegen?

Mit Massagen und Wechselduschen die Durchblutung anregen

Einen Versuch wert sind Massagen. Die mechanische Stimulation des Gewebes regt die Durchblutung an, steigert den Lymphfluss und kann so die Haut wieder etwas glätten. Dabei mit einer speziellen Massagebürste oder einem Sisalhandschuh in leicht kreisenden Bewegungen massieren, und zwar immer von unten nach oben in Richtung Herz.

Auch regelmäßige Wechselduschen können hilfreich sein, weil sie die Gefäße trainieren und die Durchblutung fördern. Dabei gilt: zunächst warm duschen, anschließend kalt zuerst rechts Oberschenkel, Po und Hüfte abbrausen und danach zur linken Seite wechseln. Dann dasselbe mit warmem Wasser wiederholen. Wechselduschen grundsätzlich immer mit kaltem Wasser beenden.

Gesunde Ernährung beugt Cellulite vor

Die Erhebungen in der Haut entstehen durch sehr große Fettzellen, die vom Bindegewebe nicht mehr in der Unterhaut festgehalten werden. Zwar spielt die Veranlagung eine große Rolle: Erbliche Bindegewebsschwächen begünstigen Cellulite. Aber es gibt noch andere Einflussfaktoren – wie zum Beispiel eine ungesunde Ernährung. Zu viel Fett, Zucker und Kohlenhydrate liefern überschüssige Energie, die in den Fettzellen gespeichert wird.

Machen Sie jetzt aber keine radikale Diät! Dadurch wird die Cellulite nur noch schlimmer, weil neben dem Fett auch Muskelgewebe abgebaut wird – und Muskeln straffen die Haut. Wichtig ist die langfristige Umstellung auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst, Vollkornwaren, Kartoffeln, Reis, Fisch und mageren Milchprodukten. Auf der anderen Seite sollten Sie den Genuss von Süßigkeiten, Knabberartikeln, Fertigprodukten und gesättigten Fettsäuren so weit wie möglich einschränken.

Auch auf das Rauchen sollten Sie möglichst verzichten. Nikotin fördert besonders stark die Cellulite-Bildung, weil es die Blutgefäße verengt. Durch die schlechtere Durchblutung staut sich Gewebeflüssigkeit, und es kommt eher zu Wassereinlagerungen und Schwellungen.

Sport strafft die Haut

Auch Bewegungsmangel begünstigt Cellulite. Denn bei ungenügender körperlicher Aktivität schwinden die Muskeln und werden durch Fettgewebe ersetzt. Wer hingegen regelmäßig Sport treibt, verbraucht überschüssige Kalorien und baut Muskelmasse auf. Bewegung bewirkt eine verbesserte Durchblutung – die Haut wird insgesamt straffer.

Für den aktiven Kampf gegen Cellulite eignen sich insbesondere Schwimmen, Wassergymnastik, Walking und Radfahren. Bauen Sie außerdem mehr Bewegung in den Alltag ein: Erledigen Sie möglichst viel zu Fuß, lassen Sie Aufzüge und Rolltreppen links liegen, gehen Sie in der Mittagspause spazieren. All das macht Beine – und zwar schöne!